„Let’s Dance“ 2019 : Mit diesen Tänzen gehen die Promis aufs Parkett

Köln Heute Abend werden die Promis wieder mit spektakulären Auftritten um die Gunst der Zuschauer und der Jury buhlen. Wer wird diesmal das Parkett beherrschen. Das sind die Tänze der vierten Show.

Moderatorin Nazan Eckes und Christian Polanc tanzen Rumba zu "All By Myself" (Celine Dion)

Der große Moment von Evelyn Burdecki

Nein, es mangelt nicht an Drama und großen Gefühlen bei dieser Staffel von „Let’s Dance“. Die größte Geschichte des Abends lieferte dieses Mal die Düsseldorfer Dschungelkönigin Evelyn Burdecki. Evelyn hatte sich vor Kurzem von ihrem Shorttime-Lover Domenico de Cicco getrennt und schien den Schmerz nun wegtanzen zu wollen. Zu „Fallin’“ von Alicia Keys legte die 30-Jährige jedenfalls einen gefühlvollen Auftritt hin. „Du verliebst dich und bist so glücklich. Aber dann wirst du auch enttäuscht und verletzt. Und dann fällst du so unendlich tief“, erklärte Evelyn ihre Song-Auswahl. Das Publikum schätzte so viel Ehrlichkeit und auch die Jury war bester Dinge. „Diese Momente hab ich gespürt. Und deine Körperhaltung war richtig gut“, lobte Jorge González.