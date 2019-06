Let’s Dance 2019 : Alle Infos zur Show - Kandidaten, Profis und Termine

Köln Wer sind die Kandidaten und Profitänzer? Wann laufen die Sendungen? Wie können Sie Let’s Dance 2019 online schauen? Und wer ist raus? Alle Infos gibt es hier.

Erstmals gibt es bei der RTL-Show ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar. „Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen“, sagt die lesbische Sängerin Kerstin Ott („Die immer lacht“), die bei der neuen Staffel - die am 15. März gestartet ist - mitmacht.

Dass sie eine Tanzpartnerin und keinen Mann als Tanzpartner bekommt, war für die 37-Jährige demnach Voraussetzung, um an „Let's Dance“ teilzunehmen. „Es ist schön zu zeigen, dass es auch mehr gibt als diesen klassischen Tanz“, so Ott. Sie habe Lust auf die Herausforderung, auch wenn Tanzen in der Vergangenheit „eher ein kleiner Alptraum“ für sie gewesen sei.