RTL-Show: Jan Hartmann fliegt bei Let’s Dance als Erster raus

Köln Eine Enttäuschung für den Schauspieler Jan Hartmann: Er muss schon nach der ersten Runde die RTL-Tanz-Show „Let’s Dance 2019“ wieder verlassen. Promis wie Barbara Becker, Oliver Pocher und Evelyn Burdecki tanzen in der nächsten Woche weiter.

Seine erste Bühnenerfahrung sammelte Jan Hartmann, als er vor 20 Jahren für das Musical "Buddy" in Hamburg auf der Bühne stand. Er nahm damals Gesangunterricht und brach sogar kurz vor seinem Abitur die Schule ab. Bei "Let's Dance" zog er die Tanzschuhe nur kurz an - in der ersten Live-Show ist für ihn der Traum vom "Dancing Star" bereits wieder ausgeträumt.