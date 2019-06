Let’s Dance 2019 : Alle Infos zur Show - Kandidaten, Profis und Termine

Köln Wer sind die Kandidaten und Profitänzer? Wann laufen die Sendungen? Wie können Sie Let’s Dance 2019 online schauen? Und wer ist raus? Alle Infos gibt es hier.

Welche Profitänzer sind bei Let’s Dance 2019 dabei?

Auch bei Let’s Dance 2019 dürfen wir uns wieder auf erfahrene Tänzer wie Isabell Edvardsson, Erich Klann oder Massimo Sinató freuen. Insgesamt sind 14 Profitänzer mit dabei. Zusammen mit einem Kandidaten werden sie um den Titel „Dancing Star 2019“ tanzen.

Isabel Edvardsson (36, aus Hamburg)

Christian Luft (28, Frankfurt)

Evgeny Vinokurov (28, aus Frankfurt)

Massimo Sinató (38, aus Mannheim)

Kathrin Menzinger (30, aus Wien)

Christian Polanc (40, aus Ingolstadt)

Valentin Lusin (31, aus Düsseldorf)

Renata Lusin (31, aus Düsseldorf)

Ekaterina Leonova (31, aus Köln)

Regina Luca (30, aus Karlsruhe)

Erich Klann (31, aus Borchen)

Katja Kalugina (25, aus Berlin)

Robert Beitsch (27, aus Berlin)

Marta Anrdt (29, aus Karlsruhe)

Diese Stars machen bei Let’s Dance 2019 mit

Das Teilnehmerfeld der diesjährigen Ausgabe ist mit einigen prominenten Namen bestückt. Auch Dschungelkönigin Evelyn Burdecki lässt es sich nicht nehmen und ist bei Let’s Dance 2019 dabei: „Ich bin so unfassbar glücklich und on fleek! Let's Dance ist mein Traum. Dass ich diese Chance bekomme, kann ich immer noch nicht glauben.“

Das sind die Teilnehmer von Let’s Dance 2019:

Barbara Becker - Designerin und Ex-Frau von Boris Becker

Nazan Eckes - TV-Moderatorin

Ella Endlich - Sängerin

Ulrike Frank - Darstellerin bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

Kerstin Ott - Sängerin und DJane

Sabrina Mockenhaupt - Leichtathletin

Oliver Pocher - Comedian

Lukas Rieger - Instagram-Star

Thomas Rath - Designer

Pascal Hens - Handball-Profi

Benjamin Piwko - Schauspieler und Kampfkunst-Meister

Özcan Cosar - Comedian

Evelyn Burdecki - Dschungelcamp-Siegerin 2019

Erstmals gibt es bei der RTL-Show ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar. „Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen“, sagt die lesbische Sängerin Kerstin Ott („Die immer lacht“), die bei der neuen Staffel - die am 15. März gestartet ist - mitmacht.

Dass sie eine Tanzpartnerin und keinen Mann als Tanzpartner bekommt, war für die 37-Jährige demnach Voraussetzung, um an „Let's Dance“ teilzunehmen. „Es ist schön zu zeigen, dass es auch mehr gibt als diesen klassischen Tanz“, so Ott. Sie habe Lust auf die Herausforderung, auch wenn Tanzen in der Vergangenheit „eher ein kleiner Alptraum“ für sie gewesen sei.

Laut RTL übernimmt Ott, die seit 2017 mit einer Frau verheiratet ist, den sogenannten männlichen Part bei den Tanzschritten.

Wer sitzt bei Let’s Dance 2019 in der Jury?

Da dürfen sich die Fans auf das altbekannte Team freuen: Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez sind die Jury bei Let’s Dance 2019. Kritisch werden sie die Promis von Show zu Show unter die Lupe nehmen und jeden Schritt verfolgen. Vor allem Joachim Llambi, ehemaliger professioneller Turniertänzer, ist für seine harte und ehrliche Kritik bekannt.

Start und Sendetermine von Let’s Dance im TV

Die erste Folge von Let’s Dance wurde am Freitag, 15. März 2019, um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Jetzt dürfen sich die Fans jeden weiteren Freitag auf eine neue Folge freuen (jeweils um 20.15 Uhr), bis am Freitag, 14. Juni, das große Finale stattfindet. Ein wichtiger Hinweis: An Karfreitag (19. April) läuft keine Sendung.

Ist Let’s Dance 2019 auch im Livestream zu sehen?

Let’s Dance 2019 können Sie sich auch im Livestream anschauen, allerdings nur gegen Bezahlung. RTL zeigt die Folgen bei TV Now.

Let’s Dance 2019 - Wiederholung online schauen

Sie haben Let’s Dance am Freitagabend verpasst? Kein Problem. Bei TV Now können Sie die Wiederholungen der aktuellen Staffel online schauen. Jede Folge steht 30 Tage lang kostenlos im Stream zur Verfügung. Sollten Sie Lust auf Let’s Dance-Folgen aus den vergangenen Jahren haben, müssen Sie ein kostenpflichtiges Abo bei TV Now abschließen.

Das sind die bisherigen Gewinner von Let’s Dance

Die Sympathie der TV-Zuschauer oder die tänzerische Leistung - was zahlt sich aus? In den vergangenen Staffeln konnten sich Ingolf Lück (2018), Gil Ofarim (2017), Victoria Swarovski (2016), Hans Sarpei (2015), Alexander Klaws (2014), Manuel Cortez (2013), Magdalena Brzeska (2012), Maite Kelly (2011), Susan Sideropoulos (2007) und Wayne Carpendale (2006) den Titel sichern.

(kron/mja/mro/dpa)