„Let’s Dance“ 2019 : Diese Tänze bringen die Paare aufs Parkett

Köln Salsa, Paso Doble und sogar eine Samba - den Zuschauern von „Let's Dance“ wird wieder einiges geboten. Wer was zu welchem Song tanzt, haben wir hier zusammengefasst.

Das sind die Tänze der 5. Live-Show von "Let’s Dance":

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov (28): Tango: "Don't Stop The Music" (Rihanna)

Moderatorin Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40): Salsa: "Timbale" (Belle Perez)

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (32): Langsamer Walzer: "Can You Feel The Love Tonight" (Elton John)

Designerin Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38): Charleston: "Bailar" (Deorro feat. Elvis Crespo)

Sängerin Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32): Samba: "Taki Taki" (DJ Snake feat. Selena Gomez)

GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank (50) und Robert Beitsch (27): Paso Doble: "Entre Dos Tierras" (Héroes del Silencio)

Sängerin und DJane Kerstin Ott (37) und Regina Luca (30): Salsa: "Vamos A Bailar" (Gipsy Kings)

Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36): Rumba: "Shallow" (Lady Gaga feat. Bradley Cooper)





Profi-Handballer "Pommes" Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32): Quickstep: "Wenn Nicht Jetzt Wann Dann" (Höhner)

Moderator und Comedian Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29): Paso Doble: "Bohemian Rhapsody" (Queen)

Nach kurzer Pause geht die Show jetzt weiter

Nach der kleinen Pause am vergangenen Freitag, heißt es am 26. April um 20.15 Uhr wieder: Ab auf's Parkett! „Let's Dance“ geht in einer neue Runde. Zehn Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in der fünften Live-Show wieder dem Urteil der Jury.

In der letzten Folge musste Thomas Rath die Show verlassen. Aber auch Kerstin Ott hat gezittert, bekam sie doch die wenigsten Jurypunkte der aktuellen Staffel.

In der fünften Folge trauen sich gleich zwei Paare an eine Salsa, darunter auch Kerstin Ott mit iherer Partnerin Regina Luca. Man darf gespannt sein, ob die Jury dieses Mal milder gestimmt sein wird. Zwei weitere Paare tanzen den Paso Doble. Ein Pärchen wird sich an einer Samba versuchen.

Warum das RTL-Tanzlokal am Karfreitag nicht öffnete

Seit gut einem Monat wird Freitag für Freitag bei „Let’s Dance“ auf RTL getanzt. Mittlerweile sind von den 14 Tanzpaaren nur noch zehn im Rennen um den Titel des „Dancing Stars 2019“.

Bis zur nächsten Ausgabe müssen sich die Tänzerinnen und Tänzer aber noch etwas gedulde. Denn Folge fünf findet erst am Freitag, den 26. April statt. Traditionell pausiert „Let’s Dance“ an Karfreitag, ebenso wie die Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga.

„An dem Tag herrscht in ganz Deutschland ein Tanzverbot. Da wäre es also unmöglich, eine Live-Sendung rund ums Tanzen zu senden", sagte ein RTL-Sprecher gegenüber t-online.de. Zudem zählt der Karfreitag zu den „stillen Feiertagen“.

Anstelle einer normalen „Let’s Dance“-Ausgabe gibt es um 20.15 Uhr „die größten Let’s Dance-Momente aller Zeiten“ zu sehen.

Kerstin Ott kassiert negative Rekordpunktzahl

Foto: TVNOW / Gregorowius 46 Bilder "Let’s Dance" 2019 - diese Kandidaten sind dabei.

Thomas Rath muss gehen, doch der eigentliche Verlierer der neuesten Ausgabe von „Let’s Dance“ ist Sängerin Kerstin Ott. Der Charleston zu „Scatman“ von Scatman John misslang der Sängerin gemeinsam mit ihrer Tanzpartnerin Regina Luca deutlich. Und so hagelte es Kritik von Seiten der Jury an der Performance des Duos.

„Vor einiger Zeit hatten wir einen älteren Mann hier, der auch nicht so viel getanzt hat, aber der hat wenigstens die Bude gerockt: Ulli Potofski. Du bist ungefähr 30 Jahre jünger als dieser Mann, trotzdem sah das sowas von langsam aus“, analysierte Chefjuror Joachim Llambi den Tanz. „Bei einem Charleston muss hier die Bude abgefackelt werden.“

Kein Lob gab es auch von den anderen beiden Juroren, Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse. Und so musste sich Ott am Ende mit den wenigsten Jurypunkten der aktuellen Staffel benügen. Gerade einmal sieben Zähler kamen zusammen. Immerhin: Die Zuschauer riefen in Scharen für Ott an. Sie und Partnerin Regina Luca wurden in die nächste Runde gewählt. Für Rath hingegen war Schluss.

Designer Thomas Rath bei „Let’s Dance“ rausgeflogen

Für Designer Thomas Rath war sein Tango zu "Crucified" mit Kathrin Menzinger der letzte in dieser Show. Er überzeugte das Publikum nicht und musste “Let’s Dance 2019” nach der vierten Folge verlassen. Was schon etwas überraschend war, denn andere Promis lieferten am Freitagabend schwächere Tänze ab. Wie etwa Kerstin Ott, die mit ihrer Tanzpartnerin Regina Luca nur sieben Punkte von der Jury bekam - ein Negativrekord für die bisherige Staffel der RTL-Tanzshow.