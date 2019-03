„Let’s Dance“ : Ella bricht in Tränen aus – liebevolle Sorge um Ulrike Frank

Köln Özcan Cosar konnte Jury und Zuschauer am Freitagabend nicht überzeugen und musste die Show verlassen. Für einen weiteren emotionalen Moment sorgte indes Ella Endlich.

Die Sängerin Ella Endlich legte mit ihrem Partner Valentin Lusin eine tolle Performance hin. Ihr Contemporary-Auftritt war eines der Höhepunkte der Shows am Freitagabend. Doch kurz danach brach die 34-Jährige in Tränen aus. In den Tagen zuvor ging es Ella nämlich gar nicht gut. Sie musste mit Fieber das Bett hüten und konnte nicht trainieren. Lediglich ein paar Videos konnte sie sich anschauen. Als es ihr dann wieder besser ging, reichte es immerhin für ein kleines Training. Und das Ergebnis konnte sich wahrlich sehen lassen. „Zum ersten Mal in diesem Jahr erleben wir kollektive Standing Ovations!“, jubelte Moderator Daniel Hartwich.

Ja, die Teilnahme bei „Let’s Dance“ ist körperlich wirklich eine Herausforderung. Der Ehemann von Schauspielerin Ulrike Frank machte sich sogar richtig Sorgen um seine Gattin. „Er hat auch gesagt: Du weißt schon, worauf du dich da einlässt, ne? Geh mit offenen Augen darein, das wird echt ein Wahnsinnsabenteuer, aber eben auch richtig heftig und vor allem pass auf, dass du dich nicht verletzt!“, sagte die Schauspielerin dem „Ok-Magazin“. Aber mit soviel emotionalen Rückhalt kann ja eigentlich gar nichts passieren.

Für Özcan Cosar hat es sich ausgetanzt

Dauerwelle, Schulterpolster und Neon-Farben: In der zweiten Folgen von Let’s Dance 2019 feierten die Tanzpaare das Revival der 80er. Zu Songs wie „Can you feel it“ der Jackson Five, „Material Girl“ von Madonna, „Super Trouper“ von ABBA oder „Super Freak“ von Rick James wirbelten die Profitänzer die Kandidaten im Takt durchs Studio.

Thomas Rath und Ella Endlich machten dabei eine besonders gute Figur und konnten sogar den wahrscheinlich härtesten Tanz-Kritiker im deutschen Fernsehen Joachim Llambi von sich überzeugen.

Modedesigner Rath präsentierte zusammen mit Kathrin Menzinger den Cha Cha Cha zu „Super Trouper“ und ergatterte 23 Punkte. Für Motsi Mabuse war Raths Show die „Ober-Dosis von süß“ und Llambi bezeichnete ihn liebevoll als „tanzende Raffaello-Kugel“.

Ella tanzte mit ihrem Partner Valentin Lusin den Contemporary zu „Running up that hill" von Kate Bush. Vom Publikum und auch der Jury gab’s Standing Ovations. „Ich habe schon über 1000 Tänze bei Let’s Dance gesehen und dieser Tanz gehört ganz klar mit zu den Besten“, lobte Llambi die Sängerin. Mit 29 Punkten waren die beiden das beste Team des Abends.

Der witzigste Moment

Tango mit grünem Schleim und jeder Menge Applaus vom Publikum: Oliver Pocher und Christina Luft sorgten mit ihrer Show zu „Ghostbusters“ von Ray Parker Jr. für den witzigsten Moment des Abends. „Zwar stimmte die Fußarbeit nicht, aber ansonsten kann es so gerne weitergehen“, gab’s dann noch von Llambi mit auf den Weg, und die Tango tanzenden Geisterjäger freuten sich am Ende über 15 Punkte.

Özcan Cosar kann die Tanzschuhe vorerst wieder im Karton verstauen. Er musste Let’s Dance nach der zweiten Liveshow verlassen.

Benjamin Piwko verrät, wie es sich als Gehörloser auf der Tanzfläche anfühlt

Er ist der erste gehörlose Teilnehmer bei „Let’s Dance“: Schauspieler Benjamin Piwko. Jetzt hat er verraten, wie es ist, mit Isabel Edvardsson zu tanzen, ohne die Musik zu hören.

Auch am Freitagabend will er wieder Vollgas geben auf der „Let’s Dance“-Bühne bei RTL: Der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko hat gegenüber der „Closer“ nun verraten, wie es für ihn ist, auf dem Parkett das Tanzbein mit Partnerin Isabel Edvardsson zu schwingen.

„Den Takt erkenne ich an Isabels Bewegungen", sagt Piwko, der seit einem Behandlungsfehler als Kind gehörlos ist.

Seine Frau, die im Moment noch in Amerika lebt, ist sein größter Fan: „Sie ist sehr stolz auf mich, schaut sich alle Folgen online an mit unseren Freunden in den USA. Wir facetimen mehrfach täglich, und ich schicke ihr Videos. Derzeit ist sie ja noch dort, aber sie kommt bald nach Deutschland, um mich anzufeuern.“

Eifersucht gibt es bei dem Ehepaar nicht: „Nein, wir unterstützen uns gegenseitig, und es ist ja alles nur Show. Auch als Schauspieler komme ich Frauen manchmal sehr nah - das gehört zum Beruf dazu.“ Er sagt: „Wenn es zwischen uns auf der Tanzfläche knistert, machen wir einen guten Job. Außerdem ist Isabel glücklich verheiratet und hat einen kleinen Sohn."

Mit seinem Schicksal hat sich der Sportler abgefunden: „Es wäre gelogen zu sagen, dass es mich nie stört. Natürlich frage ich mich manchmal: Was ist eigentlich Musik? Aber es bringt ja nichts, darüber nachzudenken. Ich habe das akzeptiert und bin sehr glücklich." Obwohl er die Musik nicht hören kann, sieht er sich nicht im Nachteil gegenüber den anderen Kandidaten: "Ich kann zwar nicht hören, dafür umso besser sehen und Menschen "scannen" und einschätzen. Wer sagt, ich sei behindert, spinnt. Ich habe eher eine Art Superpower! Ich hoffe, ich komme bei "Let's Dance" weit - mir ist es wichtig zu zeigen, dass alles möglich ist."

Bei „Let’s Dance“ tanzen die Achtziger:

Wer folgt Jan Hartmann und muss Let’s Dance 2019 vorzeitig verlassen? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Freitagabend (29. März): Dann treten die noch verbliebenen Tanzpaare im 80er-Jahre-Special gegeneinander an. Gespannt dürfen die Zuschauer darauf sein, ob Moderatorin Nazan Eckes ihre gute Tanzeinlage aus der Vorwoche mit Profi Christian Polanc wiederholen kann und ob sich Ex-Handball-Profi Pascal Hens trotz seiner großen Statur erneut wacker auf dem Tanzparkett schlägt. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova wird Hens zum Klassiker "Gold“ von Spandau Ballet performen.

Etwas Häme musste in der ersten Folge von Let’s Dance 2019 die Dschungelkönigin Evelyn Burdecki einstecken. Ihren Auftritt fand Juror Joachim Llambi „billig“ – zwar ruderte er später zurück und fand die Kritik im Nachhinein überzogen, dennoch wird Burdecki versuchen, den kritischen Juror diesmal zu überzeugen. Und das mit einem Tanz zu "Material Girl“ von Madonna.

Das sind die Tänze der Kandidaten und Profis in Folge zwei von Let’s Dance 2019:

Barbara Becker und Massimo Sinató: Cha Cha Cha, "Ain't Nobody" (Chaka Khan)

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson: Cha Cha Cha, "Can You Feel It" (Jackson Five)

Ella Endlich und Valentin Lusin: Contemporary, "Running Up That Hill" (Kate Bush)

Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov: Slowfox, "Material Girl" (Madonna)

Kerstin Ott und Regina Luca: Cha Cha Cha, "I Am What I Am" (Gloria Gaynor)

Lukas Rieger und Katja Kalugina: Contemporary, "Halt Mich" (Herbert Grönemeyer)

Nazan Eckes und Christian Polanc: Wiener Walzer, "I Guess That's Why They Call It The Blues" (Elton John)





Özcan Cosar und Marta Arndt: Jive, "Footloose" (Kenny Loggins)

Pascal Hens und Ekaterina Leonova: Tango, "Gold" (Spandau Ballet)

Thomas Rath und Kathrin Menzinger: Cha Cha Cha, "Super Trouper" (ABBA)

Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann: Tango, "Super Freak" (Rick James)

Ulrike Frank und Robert Beitsch: Rumba, "Woman In Love" (Barbra Streisand)

Oliver Pocher und Christina Luft: Tango, "Ghostbusters" (Ray Parker Jr)

