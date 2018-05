Let’s Dance 2018 Kandidaten – wer hat jetzt das Zeug zum Favoriten?

Charlotte Würdig (39) - tanzte mit Profi-Tänzer Valentin Lusin (31)

Moderatorin Charlotte Würdig ist die Frau an der Seite von Rapper Sido. Die 39-Jährige mit norwegischen Wurzeln war schon Gast in den unterschiedlichsten TV-Sendungen. Sie nahm an der „Wok-WM“, bei "Stars auf Eis“, beim „Promi-Pilgern“ oder der „TV Total Stock-Car Crash Challenge“ teil.

Charlotte Würdigs "Let's Dance"-Motto: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass für mich die größte Herausforderung von "Let’s Dance" darin liegt, von zu Hause loszulassen. Ich war ja jetzt nicht durchgehend zu Hause, und ich habe auch andere Projekte gemacht, aber so ein intensives, langes Projekt, das wird jetzt sehr spannend. Aber ich glaube, meine Jungs werden ganz stolz sein, wenn sie sehen, dass Mama auf dem Parkett einiges kann, nicht nur Autos wegräumen.“