Tanzshow „Let's Dance“- Diese Promis sind im Finale

Vor dem Improvisieren hatten alle Paare an dem Abend gezittert. Per Los wurden Tanzarten verteilt und binnen wenigen Minuten musste das jeweilige Paar in Tanzkleidung schlüpfen und aufs Parkett. Timon Krause und Ekaterina Leonova präsentierten an dem Abend zunächst einen Quickstep, in Runde zwei einen Pasodoble und in der Runde des Improvisierens war Cha Cha Cha dran.