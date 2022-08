RTL-Show : Bei “Lego Masters“ 2022 wird wieder um die Wette gebaut

Düsseldorf Wer baut das coolste Lego-Kunstwerk? Darum geht es in der vierten Staffel von „Lego Masters“. Acht Teams kämpfen um den Sieg und verbauen dabei Millionen der bunten Steine. Wann die nächste Folge ausgestrahlt wird, erfahren Sie hier.

Die vierte Staffel von „Lego Masters“ läuft. Bereits in der ersten Folge am Freitag, 12. August bauten die Kandidatinnen und Kandidaten mit bunten Lego-Bausteinen um die Wette. Im wöchentlichen Rhythmus müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun in fünf weiteren Folgen einer oder mehreren Aufgaben stellen. Nur wer diese am kreativsten löst und dabei die Vorgaben einhält, hat Chancen auf den Sieg.