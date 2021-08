Sendetermine, Sendezeit und Co. : Was Sie zur neuen Staffel „Lego Masters“ wissen müssen

In Lego Masters geht es darum, aus vielen bunten Legosteinen möglichst detaillierte Figuren zusammenzubauen. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

Düsseldorf Am Freitag geht die RTL-Klötzchen-Show „Lego Masters“ in eine neue Runde. Acht Kandidaten messen sich im kreativen Zusammensetzen bunter Spielsteine. Dabei geht es um viel Geld. Alle Infos in der Übersicht.

16 Teilnehmer, acht Teams, 2,5 Millionen bunte Lego-Klötzchen und eine ganze Reihe kreativer Aufgaben – darum geht es auch in der dritten Staffel der beliebten RTL-Show „Lego Masters“. Ziel der Kandidaten ist es, möglichst detaillierte Figuren zu erschaffen und die Jury zu überzeugen. In der gibt es in diesem Jahr einen Neuzugang. Im Folgenden gibt’s alle Infos zum Staffelstart.

Starttermin: Ab wann ist Lego Masters 2021 bei RTL zu sehen?

Folge 1 wird am Freitag, 27. August 2021, ausgestrahlt. Die Show wird dann wöchentlich im TV bei RTL zu sehen sein. Außerdem werden die Folgen beim Streaminganbieter TV Now zu sehen sein.

Wie sehen die weiteren Sendetermine von Lego Masters 2021 aus?

Folge 1, Freitag, 27. August, 20.15 Uhr

Folge 2, Freitag, 3. September, 20.15 Uhr

Folge 3, Freitag, 10. September, 20.15 Uhr

Folge 4, Freitag, 17. September, 20.15 Uhr

Folge 5, Freitag, 24. September, 20.15 Uhr

Folge 6, Freitag, 1. Oktober, 20.15 Uhr

Wo wird Lego Masters 2021 übertragen?

Staffel 3 der beliebten Klötzchen-Show wird im Fernsehen bei RTL zu sehen sein. Wer die Sendung unabhängig von Sendezeit und Sendeterminen sehen möchte, kann "Lego Masters" 2021 auf der Streaming-Plattform TV Now streamen. Das Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Wer sind die Kandidaten von Lego Masters 2021?

Die Kandidaten nehmen in Zweierteams an der Show teil. Sie sind zwischen 18 und 50 Jahren alt. Dem Gewinnerteam – also dem Duo, das die Jury am häufigsten von sich überzeugen kann, winken 25.000 Euro Preisgeld.

Die Kandidaten von Lego Masters 2021 in der Übersicht:

Josef (41) aus Niederkreuzstetten & Tobias (40) aus Bern Marlen (33) aus Kaufungen & Benjamin (37) aus Neuss Giuseppe (48) aus Bad Windsheim & Peter (50) aus Kahl am Main Justin (21) aus Dortmund & Dominik (21) aus Ergolding Doris (37) aus Wien & Oliver (33) aus Wien Philipp (18) aus Erlangen & Oliver (18) Erlangen Adrian (44) aus Aschheim & Ingo (46) aus München Christin (32) aus Berlin & Gary (31) aus Berlin

Wer moderiert Lego Masters 2021 und wer sitzt in der Jury?

Bekannt aus dem Dschungelcamp und von anderen RTL-Formaten wie Let’s Dance setzt der Privatsender auch in dieser Show auf Moderator Daniel Hartwich. Der bekannte deutsche TV-Moderator habe großen Respekt vor den Aufgaben, die die Kandidaten in der Staffel lösen müssen, heißt es von RTL zur Show. Es seien viel Kreativität und Vorstellungsvermögen gefragt, um die 2,5 Millionen Steine zu verbauen und Jury zu überzeugen.

In der sitzt unter anderem „Brickmaster“ René Hoffmeister, der als einer von weltweit 18 "LEGO Certified Professionals" Experte auf dem Gebiet der bunten Steine ist. Er beurteilt die Skulpturen der Teilnehmer und entscheidet über das Weiterkommen oder Ausscheiden der Kandidaten. Allerdings wird es im Gegensatz zu den vergangenen Staffeln nun mit neuer Unterstützung tun. In Staffel 3 neu dabei ist Lego Designerin Elisabeth "Lissy" Kahl-Backes. "Ich entwickle mit meinem Design-Team neue Ideen für tolle Spielzeuge – angefangen bei der Recherche, über die Ideation und Konzeption bis hin zum finalen Design. Und da wir jedes Jahr viele neue Ideen entwickeln, bleibt der Job auch immer spannend", sagte sie einer Mitteilung des Senders zufolge. Ihr seien vor allem das Gesamtbild und die kreative Umsetzung des Themas wichtig.

(th)