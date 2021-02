Lauterbach bei „Lanz“ : „Wie stark die dritte Welle wird, das haben wir selbst in der Hand“

Die Talkrunde bei „Markus Lanz“ am 24.02.2021. Foto: ZDF

Eine dritte Coronawelle, unbeliebte Maßnahmen, Grundrechte: Für eine weitere Sendung über Pandemiefragen lädt Markus Lanz Karl Lauterbach in eine streitbare Talkrunde.

Am Mittwochabend ist bei „Markus Lanz“ wieder einmal Karl Lauterbach unter den Gästen. Dabei richten sich immer wieder alle Fragen und Emotionen auf seine Person.

Die Gäste:

Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe

Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats

Heribert Prantl, Autor

Lisa Federle, Pandemiebeauftragte des Landkreises Tübingen

Darum ging’s:

Um das Coronavirus und die Frage, ob sich Ehrlichkeit und Optimismus eigentlich gegenseitig ausschließen.

Der Talkverlauf:

Der Überbringer schlechter Nachrichten wird geköpft. Buchstäblich in alten Legenden, heute im Internet eher symbolisch, aber mit Gewaltpotenzial. An diese Denke erinnert Moderator Markus Lanz ganz am Schluss der Sendung mit Blick auf seinen Gast Karl Lauterbach. Der Kölner Epidemiologe habe schon im vergangenen Februar recht gehabt mit seiner Warnung, die neue Krankheit in China werde noch zum Problem für uns werden. „Nur weil jemand versucht ehrlich zu sein, heißt das nicht, dass wir ihn bei jeder Gelegenheit dafür langmachen müssen“, sagt Lanz.

Lauterbach selbst wehrt sich im Verlauf der Talkrunde jedoch nicht gegen diese Reaktion auf seine Vorhersagen, sondern gegen das Bild des Überbringers schlechter Nachrichten an sich. „Das ganze Gerede von der Kassandra nervt“, sagt der Epidemiologe an einem Punkt. Vorher hat der Autor Heribert Prantl auf seiner These herumgeritten, dass Lauterbach den Menschen den Optimismus nehme. Das empfindet jener als ungerecht. „Wenn ich ein Problem benenne, schlage ich immer auch eine Lösung vor“, sagt Lauterbach. Zuvor hatte er sich bereits für eine Öffnung von Grundschulen und Kitas ausgesprochen, die mit regelmäßigen Antigentests ergänzt werde.

Prantl vertritt den Standpunkt, die Grundrechte würden nicht stark genug in solche Überlegungen einbezogen. „Auch dem Corona-Management müssen Grenzen gesetzt werden“, sagt er. Zudem kritisiert Prantl die Versäumnisse und Verzögerungen in der Politik, gleichzeitig stellt er die dortigen Prozesse in Frage. Die Abgeordneten hätten „den Löffel abgegeben an die Exekutive“, poltert er an einem Punkt.

Da erinnert Alena Buyx vehement an die vielen Gerichtsverfahren über einzelne Maßnahmen und die intensive gesellschaftliche Debatte über deren Verhältnismäßigkeit. Hinter Vorwürfen, die Verhältnismäßigkeit werde nicht geprüft, vermutet die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats deshalb eher eine Unzufriedenheit mit dem Ergebnis dieser Prüfung. Vor allem aber warnt sie mit Blick auf Prantl davor, immer wieder Äußerungen zu wiederholen wie jene, dass die Grundrechte in unserem Land kaputt seien. „Das führt wirklich zu grundlegendem, angstgesetzen Vertrauensverlust“, sagt Buyx und betont: Rechtsstaats und Verhältnismäßigkeit funktionieren im Kern.

Lauterbach greift Prantls Vorwurf auf, es sei im vergangenen Jahr nur virologisch argumentiert worden. In einer „Virologenrepublik“ wäre nichts von dem passiert, was Deutschland erlebe, sagt Lauterbach. „Kein Virologe oder Epidemiologe wäre auf die Idee gekommen, Antigentests so spät einzusetzen.“

Das derzeitige Problem in Lauterbachs Augen sind die Virusvarianten in Verbindung mit den Verzögerungen beim Impfprogramm und fehlenden Tests. Deshalb beginne eine dritte Welle. Nun gelte es, die Zeit zu überbrücken, bis eine flächendeckende Impfung der größten Risikogruppen möglich sei. „Wir sprechen hier doch nicht von Jahren, sondern von wenigen Monaten“, so Lauterbach. Als Endpunkt dieser Phase hält er Ende Mai für möglich, sofern diese von den richtigen Maßnahmen begleitet ist.

Schnelltests sind etwas, worauf sich die komplette Runde einigen kann. Die Pandemiebeauftragte Lisa Federle hat in Tübingen schon sehr früh auf Tests gesetzt und merkt an, dass sich nun etwa bestimmte Berufsgruppen durch Tests so kontrollieren ließen, dass Kontakte dort weniger gefährlich würden. Sie erinnert zudem daran, dass auch die Entwicklung von Medikamenten eine Perspektive schaffen könnte.