Vom Spielfeld in die Küche : Laura Wontorra neue Moderatorin von "Grill den Henssler"

Düsseldorf Die Vox-Show „Grill den Henssler“ bekommt ein neues Gesicht: Die bislang eher als Sportmoderatorin bekannte Laura Wontorra wird die Kochsendung künftig moderieren. Wen sie damit ablöst.

Der erste Ausflug in die Unterhaltungsbranche ist es für Wontorra indes nicht. Erst vor Kurzem moderierte sie die RTL-Liveshow „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“. Auch bei „Grill den Henssler“ war sie schon zu sehen, allerdings als Kandidatin. Im Finale der Frühjahrsstaffel 2019 trat sie im Promiteam bereits zum zweiten Mal selbst gegen Steffen Henssler an – damals musste sich ihr Team geschlagen geben. Jetzt wechselt sie die Seite, oder wie Wontorra sagt: „Die beste Nachricht für alle Beteiligten von 'Grill den Henssler': Ich komme endlich nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch zum Moderieren und Fragen stellen!“

Hintergrund: Bei „Grill den Henssler“ treten in jeder Sendung drei Prominente in einem Koch-Wettkampf gegen Steffen Henssler an. Dabei kochen sie mehrere Gänge, die von einer dreiköpfigen Jury bestehend aus Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes bewertet werden. Wer genug Punkte holt, gewinnt die Show und „grillt“ so „den Henssler“.