Für „Late Night Berlin“ reingelegt : Klaas Heufer-Umlauf dreht Musik-Video mit Capital Bra - der Rapper weiß aber nichts davon

Berlin Capital Bra ist der erfolgreichste Rapper der vergangenen Jahre in Deutschland. Nun wurde er „Opfer“ von Klaas Heufer-Umlauf auf ProSieben. Er drehte ohne das Wissen von Bra ein Rapvideo. Mit ihm in der Hauptrolle.

Für ein gutes Rap-Video benötigt ein Musiker in der Regel folgende Utensilien: Dicke Autos, derbe Schimpfwörter, gute Reime und natürlich einen Star. An die Stars kommt Moderator Klaas Heufer-Umlauf ohne Probleme heran.

Heufer-Umlauf klang zunächst skeptisch: „Warum zur Hölle sollte der mit mir einen Song machen? Das ist ja wohl das Allerletzte, was man als kredibler Rapper machen sollte.“

Wenn es einer wissen muss, wie Nummer-1-Hits entstehen, dann Capital Bra, der mit seinen 24 Jahren bereits 17 Stücke ganz oben in den Charts landen konnte.

Capital Bra kommt zum Vorgespräch in das Büro der Produktionsfirma. Was er nicht weiß: Überall hat Klaas Heufer-Umlauf Kameras angebracht, im Gespräch entlockt der Moderator dem Rapper zahlreiche Themen: Rolex, Autos, natürlich Fußball. „Der ist halt so höflich gewesen, dass der immer weiter gemacht hat“, sagt Heufer-Umlauf.