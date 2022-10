SPD-Chef Lars Klingbeil bei „Lanz“ : „Ich will in dieser Woche Klarheit“

Der Parteivorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, im Talk bei „Markus Lanz“ am 13. Oktober 2022. Foto: ZDF

Hamburg Die Laufzeiten von Atomkraftwerken sind am Donnerstagabend ein Thema bei „Lanz“ gewesen. Dazu machte SPD-Chef Klingbeil eine Ansage. Auch ein Vertreter der FDP war zu Gast in der Talkshow.

SPD-Chef Lars Klingbeil erwartet noch in dieser Woche eine Einigung in der Ampelkoalition im Streit über die Laufzeiten der noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke. „Ich erwarte, dass das diese Woche abgeräumt wird“, sagte Klingbeil am Donnerstagabend im Talk bei „Markus Lanz“. „Ich will in dieser Woche Klarheit“, betonte Klingbeil. Nächste Woche müsse das im Bundestag entschieden werden. Der Streit dürfe die Republik nicht länger beschäftigen.

In der Ampelkoalition streiten Grüne und FDP über den Weiterbetrieb von AKW. Habeck will die zwei süddeutschen AKW für den Fall von Engpässen in der Stromversorgung bis ins Frühjahr einsatzbereit halten - also über den eigentlichen Abschalttermin Ende dieses Jahres hinaus. Die FDP dringt dagegen auf einen Weiterbetrieb aller drei verbliebenen AKW bis ins Jahr 2024.

Die FDP war bei „Lanz“ mit Fraktionschef Christian Dürr vertreten. Jener sagte, in einer Notsituation müsse man „all in“ gehen und alle möglichen Optionen nutzen. Er habe die Sorge, dass man zu viele Optionen vom Tisch nehme, obwohl alle Optionen gebraucht würden. Es gehe nicht um eine Renaissance der Kernenergie, sondern darum, Preise stabil zu halten und einen Blackout zu verhindern. Dürr zeigte sich zuversichtlich, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) einigen.

Klingbeil wurde konkret: Scholz, Habeck und Lindner müssten klären, ob es eine Stromlücke gebe, was die Auswirkungen auf den Strompreis seien und auf welche Energieformen Deutschland in Zukunft setze. Der SPD-Parteivorsitzende sagte, es sei ja bekannt geworden, dass die drei am Donnerstag noch einmal mit den Betreibern gesprochen hätten.

(peng/dpa)