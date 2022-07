Joachim Gauck bei „Lanz“ : „Wir sind nicht nur die, die Wirtschaftswunder können“

Joachim Gauck, ehemaliger Bundespräsident (2012-2017), im Gespräch mit Markus Lanz am 13. Juli 2022. Foto: ZDF

Hamburg Eigentlich ist in der Talkshow „Markus Lanz“ nur ein Gast eingeladen: der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Trotzdem muss er sich in der Sendung mit Richard David Precht auseinandersetzen.

Kurz vor der Urlaubspause zeigt sich „Markus Lanz“ nicht als Talkshow, sondern als Polit-Format – und der Moderator als Interviewer. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck soll über die Rolle Deutschlands in der Welt sprechen.

Der Gast:

Joachim Gauck, Bundespräsident a. D.

Darum ging’s:

Um Waffenlieferungen und Verzicht, Kultur und Menschenrechte, Wladimir Putin und Robert Habeck.

So lief das Interview:

Talkshow-Moderator Markus Lanz steigt ein mit dem Thema Krieg. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck sagt, er habe immer ein recht klares Bild des russischen Präsidenten Wladimir Putin gehabt. „Aber dass er seinen imperialen Traum jetzt mit einem brutalen Angriffskrieg umsetzt, das ist dann doch einigermaßen erstaunlich“, sagt Gauck. „Und es verliert das Erstaunliche, wenn wir uns an die Wegstrecke zu diesem Krieg erinnern.“

Foto: dpa/Wolfgang Kumm 13 Bilder Die Bundespräsidenten im Überblick

Dabei zitiert der parteilose Politiker die russischen Kriege in Tschetschenien und Georgien sowie die Aneignung der Krim und „die grünen Männchen, seine Soldaten, im Osten der Ukraine“. Doch obwohl er für seine kritische Haltung Putin gegenüber bekannt gewesen sei, habe er bis zur Veröffentlichung amerikanischer Geheimdiensterkenntnisse gedacht: „Na ja, so dumm wird er ja nicht sein.“ Nach Gaucks Einschätzung ist Putin von einer Ideologie „besessen“.

Aus nicht ersichtlichen Gründen schwenkt Lanz bald auf ein anderes Thema um: Er zitiert die Meinung seines Podcast-Kumpels Richard David Precht zur deutschen Gesellschaft. Der Schriftsteller gehört zu den Unterzeichnern eines Appells gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. „Ich bin auch hier dezidiert anderer Meinung als Precht“, sagt Gauck. Er stellt klar: Statistisch sei immer noch eine Mehrheit der Deutschen für die Lieferung schwerer Waffen. „Im Moment sind die Deutschen weniger von Angst geplagt“, sagt der Ex-Bundespräsident. Das führt er zurück auf klare Ansagen und Vertrauen in die Politik.

Gauck erläutert sein „unangenehmes Gefühl“ angesichts des Appells gegen Waffenlieferungen zusammen, hinter dem Precht steht: Es sei eine Anmaßung, den Ukrainern vorzugeben, was sie als Betroffene tun sollten – nämlich stillzuhalten und sich nicht in der von ihnen gewollten Weise zu verteidigen. Zudem fehlt Gauck in dem Appell eine Zielperspektive. Mit Blick auf die Forderungen des Appells nach Verhandlungen sagt er: „Der Verzicht auf Waffenlieferungen ist im Prinzip eine Begünstigung des Aggressors.“ Verhandelt werden müsse aus einer Position von Respekt.

Nun greift Lanz zu einem Klassiker aus den Zeiten von Kriegsdienstverweigerungs-Interviews: Er malt einen militärischen Angriff auf Berlin an die Wand und fragt seinen Gast, der früher evangelischer Pastor war, ob er zur Waffe greifen würde. „Ich würde mir wünschen, dass ich es nicht tun muss, aber in einem solchen Fall würde ich es tun“, sagt Gauck. Pazifismus findet er im Privatleben „ehrenvoll“, aber generell führe der Ansatz nicht zum Guten, sondern würde die Dominanz der Bösen, der Verbrecher und der Unmenschlichen zementieren. „Wir brauchen in einer solchen Welt nicht die Kapitulation vor den Gewissenlosen“, sagt er.

Gleichzeitig warnt Gauck vor einer „Übermoralisierung des Politischen“ und betont, dass er nicht Gut gegen Böse positionieren will, sondern eher „das Bessere gegen das Schlechtere“. Dabei setzt er auf Sachliches statt auf Moralfragen. Schon der Kalte Krieg sei entstanden, weil „ein Teil die Menschenrechte und die Herrschaft des Rechts nicht anerkennt und der andere Teil sie anerkennt“.

Der Politiker bleibt gedanklich noch eine Weile bei den Gegensätzen. In der jetzigen Konstellation sei die Lage so klar wie selten, sagt Gauck mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. „Es gibt ein Schwarz und ein Weiß, es gibt ja einen Aggressor, und es gibt ein Opfer.“ Die beiden Kriegsparteien auf die gleiche Ebene zu heben, sei eine Verzerrung der Wahrnehmung.

Bald kommt Gauck auf die bereits angesprochene regel- und wertebasierte Ordnung zurück. Auch wenn Einrichtungen wie die Vereinten Nationen oft nur bedingt funktionieren, gebe es klare Definitionen dessen, was rechtens und was nicht rechtens sei. Diktaturen und autoritäre Systeme würden diese Ordnung zunehmend wieder mit Hilfe alter Herrschaftstypen infrage stellen. Diese Herrschaftstypen stellten das Recht der Nation über das Völkerrecht und produzierten nach innen hin „Kulturen der Ohnmacht der vielen und der Übermacht der wenigen“.

Dann soll Gauck, der Russland in seiner Amtszeit nie besuchte, über die Liebe der Deutschen zu Russland und so eine Art „Wesen des Russen“ philosophieren. Er führt aus, vor dem Ersten Weltkrieg haben es die Ansicht gegeben, das westliche System sei zweitrangig – „nur Zivilisation“. Dagegen habe das eigene Volk eine andere Tiefe, eine Kultur. Diese Überzeugtheit von sich selbst liege im Halbdunkeln, verziert mit passenden Gedichten und Musik.

Einen „kulturellen Übermut“ bescheinigt Gauck auch den gemäßigten konservativen Kreisen von heute. Auch deren Anti-Amerikanismus stellt er in diesen Zusammenhang und fasst die Haltung folgendermaßen zusammen: „Wir sind die Kulturnation, und das sind so Emporkömmlinge. Die haben zwar das Geld, aber wir haben den Geist – egal wie viele Nobelpreisträger sie haben und wie viele Innovationen aus der Gesellschaft kommen.“ Insbesondere im Rechtsextremismus würde dies dazu genutzt, das liberale Denken zum Feind zu erklären. „Das ausdifferenzierte Wesen der offenen Gesellschaft ist ein Gräuel für jeden strukturkonservativen Typen.“

Mit Blick auf die Bundesregierung lobt Gauck die „Zeitenwende“-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz und das Vorgehen von Wirtschaftsminister Robert Habeck, den er als Leitmodell für junge Menschen sieht, die in die Politik gehen wollen. „Politik machen heißt eben nicht nur, Ziele zu definieren und Inhalte zu beschreiben und dann Kampagnen zu machen, sondern Politik zu machen heißt auch zu vermitteln, was wir für richtig halten.“ Bisher würden sich viele Politiker darauf verlassen, dass die Medien das übernehmen. Diese Aussage begeistert Lanz ebenso wie der Satz: „Man kann in einer Medienlandschaft wie der unseren davon ausgehen, dass man nicht durchgängig missverstanden wird.“

Düstere Prognosen für die Lage im Herbst – etwa mit Unruhen in Deutschland – mag Gauck nicht teilen, weil er auf die Kraft des Erklärens vertraut. „Wir können uns miteinander verständigen: Wer sind wir eigentlich? Sind wir die, die sich hervortun wollen durch stumpfe Wahrnehmung und kalte Herzen? Oder sind wir die, die mit einem überfallenen Opfer solidarisch sein wollen? Wie wollen wir unsere Bindung an die Menschenrechte denn bezeugen? Doch nicht durch Nichtstun.“

Der Politiker erinnert daran, dass die Debatte über mögliche Verzichte in einem Sozialstaat stattfinde. Bislang gäbe es keine Anzeichen dafür, dass die ärmsten Deutschen aus dem Blick gerieten. Gauck führt zudem ältere Menschen an, die noch Trümmer, Armut und „wirkliches Frieren“ erlebt hätten. Sie hätten ebenfalls erlebt, dass man deshalb seine Menschlichkeit nicht verlieren müsse und aus diese Lage wieder aufstehen könne. „Wir sind nicht nur die, die Wirtschaftswunder können“, sagt Gauck. „Sondern wir sind auch die, die einmal die Zähne zusammenbeißen können, wenn wir damit anderen Menschen helfen können.“

