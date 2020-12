Kuppel-Show : „Princess Charming“ wird doch lesbische Datingshow

Erst der Prince, jetzt eine Princess: TVNOW entwickelt das Kuppel-Format weiter. Foto: TV NOW

Köln Nach der TV-Datingshow „Prince Charming“ für schwule Männer war zunächst eine Ausgabe mit einer bi-sexuellen Frau als Protagonistin und männlichen und weiblichen Kandidaten geplant. Jetzt soll eine Frau doch ausschließlich nach einer Partnerin suchen.

Die Mediengruppe RTL Deutschland teilte am Freitag in Köln mit, dass man auf vielfachen Wunsch von Publikum und Bewerbungskreis das Format in eine lesbische Show geändert habe.