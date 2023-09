ZDF ordnet Programm neu Zum letzten Mal „Heiligabend mit Carmen Nebel“

Das ZDF will sich nächstes Jahr von einer Heiligabend-Tradition verabschieden und sein Fernsehprogramm am 24. Dezember neu ordnen. „Der Heiligabend wird 2024 neu gestaltet“, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Sonntag auf dpa-Anfrage mit, nachdem zuvor mehrere Medien darüber berichtet hatten. Seit dem Jahr 2012 hatte das ZDF am Vorabend zu Weihnachten die Show „Heiligabend mit Carmen Nebel“ im Angebot.