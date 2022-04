„Kühlschrank öffne dich!“ : Sternekoch Alexander Herrmann springt am Donnerstag für Alexander Kumptner ein

Unterföhring Wegen einer Corona-Erkrankung muss der TV-Koch Alexander Kumptner die Show „Kühlschrank öffne dich!“ verlassen. Für ihn springt Kollege Alexander Hermann ein.

Ab nächsten Donnerstag tritt Sternekoch Alexander Herrmann zusammen mit „The Taste“-Finalistin Hanna Reder in der dritten Folge von „Kühlschrank öffne dich!“ im gastronomischen Duell gegen die besten Köche Deutschlands an. Denn Spitzenkoch Alexander Kumptner muss die Show leider coronabedingt verlassen.

Johann Lafer und Anthony Sarpong, das Herausforderer-Duo in Episode 3, sehen sich daher bereits als Sieger: „Alexander Herrmann wird sich noch umgucken! Der wird seine Jacke wegschmeißen nachher!“, prophezeit Lafer. SAT.1-Zuschauerinnen und Zuschauer sehen die dritte Folge von „Kühlschrank öffne dich!“ am Donnerstag, 21. April 2022 , um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Show von Ruth Moschner .

In den weiteren Episoden steigen folgende Kochprofis in den kulinarischen Ring:

Wie steht es nach den ersten beiden Shows?

In der Sat.1-Show „Kühlschrank öffne dich!“ treten die prominenten Köche in zwei Kochduos gegeneinander an. Dabei müssen sie Zutaten aus einem Kühlschrank benutzen, die sie vorher nicht kannten. In Folge 1 setzte sich noch Alexander Kumptner zusammen mit „The Taste“-Finalistin Hanna Reder gegen Ali Güngörmüs und Richard Rauch durch. In der zweiten und letzten Folge mit Alexander Kumptner wurden sie von den Herausforderern Viktoria Fuchs und Max Strohe geschlagen.