„Tatort“-Kritik : Frankfurt ist nicht Fargo

FRANKFURT Der neue „Tatort“ aus Frankfurt wandelt auf den Spuren der Coen-Brüder. Das gelingt besser als befürchtet. Unsere Vorschau auf den neuen Fall aus Frankfurt.

Zur Person Katharina Marie Schubert (42) aus Braunschweig studierte in Wien und spielte auch am dortigen Burgtheater.

An die frühen, besseren Folgen der surrealen Milieustudien mit Lessing und Dorn (Christian Ulmen und Nora Tschirner) erinnert „Falscher Hase“ recht deutlich. Das liegt auch an Thorsten Merten, der in Weimar den Kripo-Chef spielt und hier den Wachmann der Solaranlage gibt, der in Minute drei erschossen wird, als er das Ehepaar überrascht. Seine Witwe (Judith Engel) berichtet Brix und Janneke von ihrer zerrütteten Ehe: „Wenn Sie jetzt nicht gekommen wären, dann hätte ich das vielleicht gar nicht gemerkt, dass der Jürgen fehlt. Vielleicht erst in ein paar Tagen.“ Tragikomik ist hier Trumpf, und das funktioniert besser als befürchtet. Schade, dass manche Scheußlichkeit an Frisuren und Requisite, Klamotten und Kosenamen etwas drüber ist.