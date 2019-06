Vorletzter „Tatort“ aus der Schweiz : Kurz vor dem K.O.

LUZERN Auch in ihrem vorletzten „Tatort“ bleiben die Ermittler Flückiger und Ritschard blass. Der Fall rund um eine entführte Boxerin ist allzu klassisch aufgezogen, meint unser Autor.

Martina Oberholzer (Tabea Buser) schreit ihre Freude heraus, nach einem harten Kampf hat sie ihre Gegnerin auf die Bretter geschickt. Durch den Sieg winken ihr Kämpfe in größeren Hallen, mehr Zuschauer, Ruhm, Geld. Doch schnell wird klar, dass etwas nicht stimmt. Denn die Besiegte steht nicht wieder auf, der Ringarzt kann nichts mehr für sie tun. „Das war nicht dein Schlag, da war schon vorher was los mit ihr“, murmelt ihr Trainer. Die Boxerin starrt ins Leere. Bloß ihr Manager Sven Brügger – ein fleischgewordenes Goldkettchen – ist happy: „Was Besseres gibt’s nicht! Das wollen die Leute sehen! Und deswegen machen wir jetzt richtig fett Kohle!“

Doch sein Schützling hat genug, sie will aussteigen aus dem Sport und auspacken darüber, was hinter den Kulissen abgeht: Doping in ganz großem Stil, gesundheitsgefährdend und offenbar auch verbunden mit organisierter Kriminalität. Ihr Manager sperrt sie ein – und wird in der nächsten Szene dafür erschossen, per Pumpgun, im Bademantel, nach einem Sonnenbank-Besuch. Der noch am Tatort gefasste Schütze gesteht sofort. Mehr noch: Heinz Oberholzer (Peter Jecklin) hat die Ermittlerin Liz Ritschard selbst gerufen – er ist Ritschards langjähriger Mentor bei der Kripo, und der Onkel der entführten Boxerin.