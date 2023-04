So war der „Tatort: Verborgen“ Ein Blick hinter Deutschlands Kulissen

Worum ging es? Ein Lastwagenfahrer entdeckt in einem Versteck zwischen den Reifen seines Fahrzeugs nicht nur mehrere Menschen, die sofort die Beine in die Hand nehmen und verschwinden, sondern auch einen Toten mit abgeschliffenen Fingerkuppen. Falke und Grosz beginnen ihre Ermittlungen deshalb im Schleuser-Milieu. Zur gleichen Zeit suchen ein Mann und eine Frau aus Simbabwe ihren Sohn, den 17 Jahre alten Noah. In seiner Verzweiflung wendet sich Jon Makoni an die Polizei, obwohl es für ihn und seine Frau Hope (Sheri Hagen) gefährlich werden könnte, ins Visier der Behörden zu geraten: Auch wenn die Makonis seit elf Jahren in Hannover leben und arbeiten, haben sie keine Papiere und sind damit für die Behörden nicht existent. In der Hoffnung, dass die Ermittler ihm bei der Suche nach seinem Sohn helfen, bietet sich Jon als Zeuge an. Der Tote soll zusammen mit Noah in einer Restaurantküche gearbeitet haben. Dass dies nicht stimmt, findet Falke erst später heraus. Doch trotz dieser Notlüge von Jon, der darin seine einzige Chance sah, dass nach seinem Sohn gesucht wurde, wird deutlich, dass Falke und Grosz ohne ihn weder die Schleuser hätten verhaften noch die Identität des toten Jungen hätten klären können. Durch den Kontakt, den Falke auch danach noch mit Jon hält, erfährt er vom Unfalltod eines Mannes, der die beiden Bundespolizisten schließlich zu einer Baustelle führt, wo sie herausfinden, was mit Noah geschehen ist.