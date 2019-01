„Gern um andere Probleme kümmern“ : So reagieren die „Tatort“-Fans auf den OB-Brandbrief an den WDR

Bergmann mit Bier in der Kneipe - ist diese „Tatort“-Szene ein Klischee? Foto: dpa/Martin Valentin Menke

Dortmund Der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Siegau erntet für seine Kritik am aktuellen „Tatort“ aus seiner Stadt Gegenwind von Fans der Krimiserie. Sierau hatte dem WDR Mobbing und die Bedienung von Klischees vorgeworfen. In den sozialen Medien richten sich die Vorwürfe nun gegen ihn selbst.

Darf ein Oberbürgermeister einen Sender dafür kritisieren, dass seine Stadt in einer fiktiven Serie seiner Meinung nach schlecht wegkommt? Darüber diskutieren „Tatort“-Fans zwei Tage nach der Ausstrahlung des Dortmunder „Tatort: Zorn“ in den sozialen Netzwerken. Denn Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau hatte sich zuvor in einem Brief an den WDR-Intendanten Tom Buhrow über „Mobbing“ gegen seine Stadt und die Bürger beschwert - und gar die Absetzung der Serie vorgeschlagen.

Man muss den Dortmunder #Tatort nicht gut finden.



Aber Herr #Sierau darf sich als OB gern um andere Probleme in #Dortmund kümmern (NaziKiez? ÖPNV? ....) und sollte nicht meinen, ER hätte die besseren Ideen für ein Drehbuch. Ein @Tatort ist kein Imagefilm! — Frank (@hunecool) 22. Januar 2019

Die Fans der Krimireihe wundern sich über die heftige Reaktion aus dem Dortmunder Rathaus: „Man muss den Dortmunder Tatort nicht gut finden. Aber Herr Sierau darf sich als OB gern um andere Probleme in Dortmund kümmern (NaziKiez? ÖPNV?) und sollte nicht meinen, Er hätte die besseren Ideen für ein Drehbuch. Ein Tatort ist kein Imagefilm“, schreibt ein Twitter-Nutzer.

Dortmunds OB wettert gegen den #Tatort, weil er dem Image der Stadt schade. Was sollen dann erst die Bürgermeister von Gotham City, Twin Peaks und Los Santos sagen? — Peter Flore (@pflore) 22. Januar 2019

Najaaaa...ein #Tatort soll doch auch keine Werbesendung des Fremdenverkehrsamt Ruhrgebiet sein. Ein Tatort soll in erster Linie unterhalten. Und mal ehrlich: Wollen wir immer gestriegelte Designer-Anzüge an sterilen Sides of Crime? ;) — Sascha Smid (@SaschaSmid) 22. Januar 2019

„Ich weiß ja nicht, ob es dem Image der Stadt Dortmund wirklich helfen würde, wenn ihre Probleme realistischer abgebildet würden im Tatort“, twitter eine andere Nutzerin. Und so machen sich derzeit viele „Tatort“-Fans über Ullrich Sierau lustig oder mahnen zur Zurückhaltung.

Und so realitätsfern ist die Darstellung Dortmunds im „Tatort“ für manch einen Ruhrpottler gar nicht: „Der sogenannte Bürgermeister soll sich mal in seiner Stadt und seiner Region genauer umgucken, dann würde er wissen, dass dir Darstellung gar nicht so weit von der Realität entfernt ist“, schreibt ein Facebook-Nutzer. Und ein anderer fordert: „Er soll mal lieber was für seine Stadt machen.

Wünsche ich mir auch #Tatort aus #Dortmund ,mehr Klischee geht nicht mehr.Bin gestern mal durch das #Ruhrgebiet gefahren um mich mal wieder zu vergewissern wie schön es bei uns ist. — Frida Schwicker (@FSchwicker) 22. Januar 2019

Absolut richtig, was unser OB #Sierau zu diesem miesen #Tatort sagt! Keiner käme auf die Idee so den Münchner Tatort darzustellen.

Dafür könnte man ja auch mal die Kulisse in Duisburg nutzen.

Die Kommissare haben keinen Witz sondern werden völlig überzeichnet. #Dortmund https://t.co/UoAngbVyPc — Michael Geller (@mg340600) 22. Januar 2019

Doch es gibt auch Unterstützung für Oberbürgermeister Sierau: „Bin gestern mal durch das Ruhrgebiet gefahren, um mich mal wieder zu vergewissern, wie schön es bei uns ist“, schreibt eine Frau bei Twitter.

Der WDR hat sich bereits zur Kritik aus Dortmund geäußert: