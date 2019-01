„Schlag in die Fresse“: Jetzt schaltet sich Schauspieler Hartmann in den Dortmunder „Tatort“-Streit ein

Jetzt schaltet sich Schauspieler Hartmann in den Dortmunder „Tatort“-Streit ein

„Schlag in die Fresse“

Dortmund Der Dortmunder „Tatort“ hat die Gemüter erhitzt. Vor allem Oberbürgermeister Ulrich Sierau war überhaupt nicht zufrieden mit der Darstellung der Stadt. Er übte Kritik. Jetzt hat sich „Faber“-Darsteller Jörg Hartmann geäußert.

Im Streit um den jüngsten Dortmunder „Tatort“ rät TV-Kommissar Jörg Hartmann, „Dampf aus dem Kessel zu nehmen“. Nach dem Wut-Brief des Dortmunder Oberbürgermeisters Ullrich Sierau an WDR-Intendant Tom Buhrow sagte Hartmann der „Bild“: „Jetzt kriegt man so einen Schlag in die Fresse. Das irritiert mich schon.“ Niemand wolle das Ruhrgebiet oder Dortmund schlecht machen. „Keiner macht hier eine Art Mobbing.“ Es gehe nur darum, einen guten Krimi zu machen. „Herr Sierau kann gerne mit mir ein lecker Pilsken trinken.“ Dann könne man über alles reden. Der „Tatort“ sei Fiktion - und das sei den meisten Zuschauern bewusst.