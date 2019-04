Nachrichtenkanal gefordert : ARD räumt Versäumnisse bei Notre-Dame-Brand-Berichterstattung ein

München An der Berichterstattung von ARD und ZDF rund um den Brand in der Notre-Dame kam massive Kritik auf. Jetzt hat sich der ARD-Vorsitzende geäußert.

Die ARD hat Versäumnisse bei der Berichterstattung über den Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris eingeräumt. Es wäre sinnvoll gewesen, um 21 Uhr eine zusätzliche „Tagesschau“-Ausgabe anzubieten, sagte der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm am Mittwoch nach einer Intendanten-Konferenz in Hamburg. Unterdessen ging die von Ulrich Deppendorf und weiteren früheren ARD-Journalisten angestoßene Diskussion über einen öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal weiter (hier mehr über die Kritik des ehemaligen Chefredakteurs der ARD nachlesen). Sie hatten eine unzureichende Berichterstattung der Sender über die brennende Kathedrale kritisiert.