Fazit zu „Die Bachelorette“ : So macht Kuppel-TV keinen Spaß mehr

Meinung Düsseldorf „Die Bachelorette“ 2020 ist vorbei – und die Tauglichkeit der Show als Kuppel-Format damit endgültig auch. Nicht nur die aktuelle Staffel, sondern sämtliche Ausgaben von „Die Bachelorette“ und „Der Bachelor“ enttäuschen mittlerweile nur noch.

Was waren „Die Bachelorette“ und „Der Bachelor“ mal schön. Als es noch TV-Formate waren, die den Status „Kuppel-Show“ tatsächlich verdienten. Es gab unterhaltsame, authentische Kandidaten, mit teils echtem Interesse an den Hauptpersonen. Es gab Finale, in denen man nicht wusste, welcher der sympathischen Teilnehmer höher in der Gunst steht und wer die letzte Rose bekommt. Es gab lustige und herzerwärmende Momente. Es gab so etwas wie Liebe.