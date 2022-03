So wird der Kölner Fall „Hubertys Rache“ : Nur halbe Kraft voraus im „Tatort“

Schluss mit lustig: Daniel Huberty (Stephan Kampwirth) will sich auf einem Ausflugsschiff an alten Weggefährten rächen und seine Sicht der Dinge erzählen. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas

Köln Der Fall „Hubertys Rache“ spielt auf einem Rheinschiff. Ein Mann geht zur Wiederherstellung seiner Reputation zum Äußersten. Kommissar Ballauf will einmal jemand anderes sein, und Kollege Schenk muss das Problem fast alleine lösen.

An Bord der „MS Agrippina“ ist das Publikum bei diesem Ausflug auf dem Rhein gemischt: Eine Staatsanwältin macht mit ihrer Tochter einen Geburtstagsausflug, junge Männer feiern einen Junggesellenabschied, eine Familie ist mit ihrem Baby das erste Mal unterwegs, und Daniel Huberty (Stephan Kampwirth) geht ebenfalls an Bord. Er ist dafür verantwortlich, dass diese Schifffahrt nicht lustig enden wird.

Der ehemalige Lehrer war wegen Missbrauchs einer minderjährigen Schülerin lange in Haft. Seine Frau trennte sich von ihm und fand eine neue Liebe. Huberty kam nicht wieder auf die Füße: Die Räume seines Nachhilfeinstituts wurden ihm gekündigt, als der Vermieter von seiner Haftstrafe erfuhr. Nun will Huberty seinen Ruf wiederherstellen und die Öffentlichkeit über seine Sicht der Dinge informieren. Er sei das Opfer. Er droht mit einer Bombe an Bord und der Erschießung von Geiseln – jede Stunde sollen die Kölner „Tatort“-Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) eine Person zu ihm aufs Schiff schicken: die Staatsanwältin (die zufälligerweise schon da ist), die Mutter seiner Schülerin (die schon tot ist), seine Ex-Frau, deren neuen Mann und den Immobilien-Unternehmer Piontek, der ihm die Räume gekündigt hat. Ballauf gibt sich als Piontek aus und kommt so unbemerkt aufs Schiff.

Dort trifft er auf einen ziemlich verwirrten Daniel Huberty. Für ihn war Schülerin Jana „die große Liebe“, für sie war es Missbrauch und somit ein Erlebnis, das sie total aus dem Leben geworfen hat. Huberty zimmert sich seine eigene Sicht auf die Dinge: Die Justiz sei alles andere als unabhängig, Janas Mutter habe ihr die Gefühle für ihn ausgeredet. Er faselt sich durch seine Rechtfertigungen, spricht von Machtmissbrauch, endlich sollen die Menschen zuhören. Sein Sohn Severin, der sich abgewendet hat – oder, so Hubertys Lesart: den ihm die Ex-Frau entfremdet hat –, fragt ihn am Telefon, ob es stimme, dass er tatsächlich Geiseln genommen habe. Sein Vater antwortet: „Das ist so nicht richtig. Ich führe eine Aktion zur öffentlichen Rehabilitierung meiner Person durch.“ Sicher nicht wenige Zuschauer fühlen sich dadurch an Putins Definitions-Irrsinn des Krieges in der Ukraine erinnert.

Ein Hauptdarsteller in diesem Krimi ist die Stadt Köln selbst mit ihrem Rheinpanorama. Das Schiff tuckert immer zwischen Hohenzollernbrücke und Südbrücke hin und her und liegt für längere Zeit auch direkt vor den Kranhäusern. Den Anblick von Dom und Groß St. Martin gibt es häufig dazu. Was aber wirklich ärgerlich ist: wie die kölsche Sprache gewürdigt beziehungsweise nicht gewürdigt wird. Der Kapitän ist „ne kölsche Jung“, beziehungsweise soll er einer sein. Aber nur weil man Kommödschen statt Kommödchen sagt und nischt statt nicht, wirkt das sprachlich noch lange nicht authentisch.

Der Kampf gegen die drohende Explosion, der Austausch der Geiseln, Hubertys Weltsicht – daraus entwickelt sich leider kein richtig spannender Krimi. Der Kölner „Tatort“-Dampfer fährt dieses Mal nur halbe Kraft voraus. Wie Max Ballauf sich aber an Bord schleicht und in eine andere Rolle schlüpft und den arroganten Immobilien-Schnösel gibt, ist wirklich amüsant. „Ich fand das gar nicht so schlecht, mal jemand anders zu sein“, sagt er am Ende zu Freddy Schenk. „Das ist aber noch kein Grund, sich in Lebensgefahr zu begeben“, entgegnet der: „Dafür gibt es Karneval.“ Der schönste und wahrste Dialog der 90 Minuten.