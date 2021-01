Kölner „Tatort“-Kritik : Roadmovie mit Plaste, Elaste und viel Spannung

Köln Eine ehemalige Stasi-Agentin entführt Freddy Schenk, um den Tod einer ehemaligen Arbeiterin aus den ostdeutschen Buna-Werken aufzuklären. Der Kölner „Tatort“ war eine gute Mischung aus Roadmovie und Wirtschaftskrimi – hatte aber kleine Schwächen.

Worum es ging? Zu DDR-Zeiten wurden in den Buna-Werken unter teils furchtbaren Arbeitsbedingungen Kunsstoffe („Plaste und Elaste aus Schkopau“) produziert. Viele Beschäftigte leiden an den gesundheitlichen Folgen der Bedingungen, die sogar nach DDR-Gesetzen unzulässig waren. Als eine ehemalige Arbeiterin tot im Hotel gefunden wird, gerät die heutige Hotelbesitzerin und ehemalige Stasi-Agentin Bettina Mai (Ulrike Krumbiegel) unter Mordverdacht. Sie nimmt Freddy Schenk (Dietmar Bär) als Geisel und ermittelt mit ihm die wahren Hintergründe des Falls. Denn mit Plaste und Elaste aus Schkopau verdienten auch Manager aus dem Westen Geld, die heute auf guten Posten in Politik und Wirtschaft sitzen. Der Titel „Das Sterben der Anderen“ nimmt Bezug auf das oscarprämierte Drama „Das Leben der Anderen“.

Was war weniger gut? Die Szenen mit dem Polizeiassistenten Norbert Jüte (Roland Riebeling) im Kellerverlies wirkten wie Slapstick und passten nicht so recht ins Gesamtbild. Dass es Jüte in Rekordzeit schaffte, seinen gesamten Lebensmittelvorrat zu ruinieren und sich an den Resten mehrfach schwer zu verletzen, wirkte unglaubwürdig. Die deutsch-deutschen Beziehungen wurden an einigen Stellen arg stereotyp (“Westler fielen wie in einem Selbstbedienungsladen bei uns ein“) beschrieben. Doch viel mehr ist in einem Sonntagabend-Krimi vielleicht nicht möglich.