Bekannt aus „Let's Dance“ Tänzer Massimo Sinató heuert bei Musical „Moulin Rouge“ an

Bei „Moulin Rouge!“ handelt es sich um eine opulente Produktion, die auf dem Film „Moulin Rouge“ von 2001 basiert, in dem Nicole Kidman und Ewan McGregor zu sehen waren. Die Spielstätte in Köln strotzt vor verschnörkelten Details und ist in kräftiges Rot getaucht. Die Geschichte, die im Jahr 1899 spielt, dreht sich um einen jungen Schriftsteller, der sich in den Star des legendären Nachtclubs Moulin Rouge verliebt. Ende 2022 feierte das Musical Premiere in Köln.