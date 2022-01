Von Sat.1 zu RTL : Fernsehmoderatorin Annika Lau wechselt zur Konkurrenz

Köln Die aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen bekannte Moderatorin verlässt ihren bisherigen Arbeitgeber in Unterföhring bei München und kommt ins Rheinland. Zuletzt war sie unter anderem bei „Fahndung live“ oder „Das große Backen“ im Einsatz.

Viele Zuschauer kennen die Fernsehmoderatorin Annika Lau aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen. Jetzt wechselt die Ehefrau des Schauspielers Frederick Lau zum Konkurrenzsender RTL. Das gab RTL am Donnerstag in Köln bekannt. „Es ist eine grandiose neue Herausforderung, die auf mich wartet. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich ab Mai Teil der RTL-Familie sein darf“, wurde die 42-Jährige in der Mitteilung zitiert. Der Geschäftsführer von RTL News, Stephan Schmitter, freut sich nach eigenen Worten sehr, „dass Annika Lau zukünftig unser erstklassiges Moderationsteam verstärken wird. Wo genau, verraten wir demnächst“.