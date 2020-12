TV-Show „Klein gegen Groß“ : Elfjähriger aus NRW tritt gegen Olympiasieger an

Elfjähriger aus NRW tritt gegen Olympiasieger an

Erndtebrück Das Kai-Pflaume-Quiz „Klein gegen Groß“ ist eine der beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen. In der nächsten Folge tritt auch ein Kandidat aus NRW an. Der elfjährige Marcel Dickhaut aus Erndtebrück muss gegen einen waschechten Olympiasieger ran.

In der nächsten Folge, die am 2. Januar 2021 zu sehen sein wird, muss Marcel gegen den dreifachen Olympiasieger Jens Weißflog antreten. Seine Aufgabe ist es, eine Schanze, auf der Eier eingebaut sind, so hinabzufahren, dass die Eier unversehrt bleiben.