Ich nehme ein „R“ wie retro Das „Glücksrad“ dreht sich wieder – mit neuen Moderatoren

Kann das „Glücksrad“ da mithalten? Nun, unter anderem habe die Show nun mehr „Glamour“, sagt Sonya Kraus. „Wenn man das Revival einer solchen Ikone anstrebt, muss man das auch pompös machen und nicht in so einer Spar-Version“, sagt sie. Ein Vorteil dürfte sein, dass man nicht groß erklären muss, um was es geht und warum die Show so bunt aussieht. Das hat sich alles eingebrannt. „Als ich zum ersten Mal in dieser Pastell-Welt stand, war es wie ein Wannenbad“, sagt Hermanns.