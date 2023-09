Klara Geywitz bei „Maischberger“ 400.000 neue Wohnungen? – Das sagt die Bauministerin

Zuvor hatte Maischberger eine Vorhersage zitiert, derzufolge dieses Jahr 223.000 neue Wohnungen in Deutschland entstehen könnten, im nächsten Jahr rund 177.000. Geywitz führt daraufhin diverse Krisen, vor allem aber die hohen Zinsen ins Feld. In einer Wirtschaftssituation mit äußerst geringem Wachstum sei es „mathematisch äußerst unwahrscheinlich, dass man eine Steigerung einer Produktivität in der Branche von über 30 Prozent hat“, so die Bauministerin.