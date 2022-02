Vox-Kochduell : Tim Mälzer startet mit „Kitchen Impossible“ nächste Entdeckungsreise

Hamburg Tim Mälzer hat sich wieder viele Köche eingeladen, um mit ihm gemeinsam die Küche anderer Länder zu entdecken und nachzukochen. Diesmal zieht es die Teams wieder aus dem deutschsprachigen Raum in die Welt. Und der Cast ist weiblicher.

Und damit stellen sich gleich drei Frauen dem „Küchenbullen“. Der findet das gut. „Wir haben diesmal sehr viele weibliche Vertreter, worüber ich mich sehr sehr freue“, sagte Mälzer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg . Es habe immer mal wieder Stimmen gegeben, die mehr Köchinnen sehen wollten. Dass bisher eher die Männer dominierten, habe einen einfachen Grund: „Das lag daran, dass sich nur wenige Frauen dem Wettbewerb stellen wollten, weil für sie Kochen oft nichts mit Wettbewerb zu tun hat.“ Diesmal aber nehmen die Damen den Kampf um die Kochehre auf. Die siebte Staffel startet am Sonntag, 20.15 Uhr, auf Vox.

Doch „Kitchen Impossible“ ist für Mälzer mehr als Kochen und Reisen. Ihm gehe es nicht nur um das Entdecken der Länder, sondern auch um das Kennenlernen der Menschen. Sowohl der Köche als auch der Landsleute. „Das Schöne bei "Kitchen" ist, dass man aus der Klischeeschublade raus muss, weil man es in echt erleben darf.“ Oft baue man sich basierend auf Schlagzeilen und Social Media ein Bild über den anderen auf. „Und dann muss man sehr oft feststellen, dass es zwar vielleicht ein bisschen mit der Realität zu tun hat, es aber eben auch so viel mehr zu entdecken gibt. Es gibt so viel mehr Tiefe.“