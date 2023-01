Köche, Reiseziele, Specials Das müssen Sie zur neuen Staffel „Kitchen Impossible“ wissen

In der achten „Kitchen Impossible“-Staffel gibt es zwei Spezialfolgen: die „USA-Edition“ und die „Best Friends“-Edition zum Staffelfinale. Tim Mälzer tritt in einer Folge gegen Edi Frauneder an, die Duelle finden ausschließlich in den USA statt. Zudem nimmt es Mälzer zweimal mit Duos auf: das Paar Elif Oskan und Markus Stöckle und Walter und Sascha Stemberg, die als Vater und Sohn antreten.