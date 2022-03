Köche, Reiseziele, Specials : Das müssen Sie zur neuen Staffel „Kitchen Impossible“ wissen

Düsseldorf Es wird wieder gekocht: eins gegen eins und rund um die Welt. Die neue Staffel „Kitchen Impossible“ erscheint Anfang Februar. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Show.

Wann kommt die neue Staffel „Kitchen Impossible“?

Die siebte Staffel der Koch-Show „Kitchen Impossible“ startet am Sonntag, 6. Februar 2022, um 20.15 Uhr auf Vox. Die Staffel umfasst neun Folgen.

Wo kann man „Kitchen Impossible“ im TV sehen oder streamen?

Worum geht es bei „Kitchen Impossible“?

In der Sendung „Kitchen Impossible“ bekommen die Kandidaten eine schwarze Box in verschiedenen Ländern und müssen die Gerichte unter teils widrigen Bedingungen nachkochen und eine einheimische Jury überzeugen. Der Haken dabei: Eine Zutatenliste oder das Rezept bekommen sie nicht, sondern müssen sich durch Schmecken und Riechen behelfen.

Diese Köche sind in Staffel 7 von „Kitchen Impossible“ dabei

Das sind die Duelle und Orte in Staffel 7

Gibt es Spezial-Folgen in der neuen Staffel?

In der siebten „Kitchen Impossible“-Staffel gibt es zwei Spezialfolgen: ein Team-Duell und die „Best Friends“-Edition zum Staffelfinale. Tim Mälzer und Sepp Schellhorn treten in einer Folge gegen drei Jungköche an, die als „Healthy Boy Band“ die Gourmetszene aufmischen: Felix Schellhorn, Philip Rachinger und Lukas Mraz.