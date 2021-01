Neue Staffel beginnt Mitte Februar : „Kitchen Impossible“ spielt nur in Deutschland und Österreich

Tim Mälzer. Foto: dpa/Georg Wendt

Hamburg Tim Mälzer und seine kochlöffelschwingenden Kollegen sind in der neuen Staffel von „Kitchen Impossible“ aus Solidarität mit dem hiesigen Gastgewerbe nur in Deutschland und Österreich unterwegs. Alle Infos zu Teilnehmern, Sendezeiten und Neuerungen im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Gastgewerbe ist von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen worden. Viele Restaurants laufen seit Monaten nur im Not- beziehungsweise Lieferbetrieb. Trotzdem gibt es auch 2021 eine neue Staffel der Vox-Kult-Kochshow „Kitchen Impossible“. Die wichtigsten Infos rund um die neue Staffel in der Übersicht.

In welche Länder geht es bei „Kitchen Impossible“?

Wegen der Corona-Pandemie geht es bei Kitchen Impossible in diesem Jahr etwas weniger exotisch zu als es üblicherweise der Fall war. Statt Taipeh, Singapur oder Kapstadt heißt es dieses mal Frankfurt, Berlin, Aschau im Chiemgau, Erkelenz oder Feldberg-Bärental. Denn wegen der Corona-Pandemie und aus Solidarität mit dem hiesigen Gastgewerbe wird in der neuen Staffel nur in Deutschland und Österreich gekocht.

Welche Köche kochen in diesem Jahr mit?

Obwohl es in dieser Staffel für die Teilnehmer mit Sicherheit nicht ans andere Ende der Welt geht, haben Mälzer und sein Team eine Reihe von hochdekorierten Köchen für die Show gewinnen können. Mit dabei als Gegner sind in diesem Jahr Sven Elverfeld (drei Sterne, "Aqua", Wolfsburg), Daniel Gottschlich (zwei Sterne, "Ox & Klee", Köln), Sepp Schellhorn (zwei Hauben, "Hecht im Seehof", Goldegg, Österreich), Alexander Wulf (ein Stern, "Burgstubenresidenz", Heinsberg) und Lucki Maurer ("STOI", Rattenberg). Außerdem haben in einer Sonderfolge am Ende der Staffel zwei alte Bekannte von Tim ihren Auftritt.

Wann beginnt „Kitchen Impossible“ 2021?

Staffelstart ist am 14. Februar um 20.15 Uhr auf Vox. Danach gibt es immer sonntags wöchentlich eine neue Folge.

Wie viele Episoden hat die Staffel in diesem Jahr?

Die neue Staffel hat insgesamt sechs Folgen. Fünf davon sind normal. Zum Staffelfinale gibt es eine Sonderfolge.

Wird „Kitchen Impossible“ auch im Livestream übertragen?

Der Livestream von „Kitchen Impossible“ läuft bei TV Now. Hier können auch die Folgen älterer Staffeln nachgeschaut werden.

Was ist anders als sonst?

Davon abgesehen, dass nur in Deutschland und Österreich gekocht wird? Eigentlich nicht viel. Die Kontrahenten stellen sich wie in den Vorjahren auch gegenseitig zwei Koch-Aufgaben, die es zu lösen gilt. Wie genau das Thema Corona beim Jury-Essen am Ende eine Rollen spielen wird, hat Vox noch nicht bekannt gegeben.

Ist Tims Lieblings-Gegenspieler Tim Raue auch wieder mit dabei?