Neuer „Tatort“ aus Kiel Borowski und das wütende Mädchen

Es beginnt mit einem Mord wie aus dem Nichts. Eine Jugendliche joggt an der Kieler Förde. Plötzlich bleibt sie stehen und stößt eine Radfahrerin vor einen Lastwagen auf der Hauptstraße. Die junge Frau flüchtet, das Opfer ist kurze Zeit später tot. Grund, Motiv, Auslöser? Ein einziges Rätsel. Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) beginnt seine Ermittlungen an einer nahe gelegenen Berufsschule und vernimmt die Schülerin Celina (Caroline Cousin). Kurze Zeit später liegt Borowski selbst auf der Intensivstation mit einer lebensbedrohlichen Kopfverletzung und kann sich an nichts erinnern. Jemand hat ihn heimtückisch niedergeschlagen. Seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) plagt ein schlechtes Gewissen, weil sie im Moment des Angriffs nicht an der Seite ihres Partners war. Während sich Borowski langsam im Krankenhaus erholt, erreichen ihn rätselhafte Anrufe mit unterdrückter Rufnummer auf dem Handy. Ein kleines Mädchen behauptet in den Telefonaten, von seiner älteren Schwester Celina entführt worden zu sein. Eben dieser Celina, die Borowski kurz vor seiner Verletzung in der Schule verhört hatte. Celina steht inzwischen nicht nur unter Verdacht, die Radfahrerin an der Kieler Förde getötet, sondern auch die eigene Großmutter erstochen zu haben. Auch für diese Tat ist erstmal kein Motiv ersichtlich. Der immer noch angeschlagene Borowski entscheidet sich, Celine auf eigene Faust zu helfen – in langen Telefongesprächen als väterlicher Freund, nicht als Polizist. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.