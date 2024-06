Entscheidung in Stichwahl Katrin Vernau wird neue WDR-Intendantin

Katrin Vernau (51) ist neue Intendantin des Westdeutschen Rundfunks. Der Rundfunkrat wählte die WDR-Verwaltungsdirektorin am Donnerstag in Köln zur Nachfolgerin des scheidenden Intendanten Tom Buhrow. Die Amtszeit der 51-Jährigen beginnt am 1. Januar und dauert sechs Jahre.