Neue WDR-Chefin Katrin Vernau „Wir sind keine Oberlehrer“

Der sichtlich enttäuschte Schönenborn war eindeutig am konkretesten in seiner Bewerbungsrede. Die Zahl der Spartenkanäle, also die einzelnen Wellen, wollte er verringern. Künstliche Intelligenz (KI), die nach Schönenborn schon in wenigen Jahren alle Bereiche des täglichen Lebens durchziehen wird, sollte bei ihm zur Chefsache aufsteigen. Innerhalb der ARD würde er anregen, die Dritten Programme in einem einheitlichen regionalisierten Programm aufgehen zu lassen. Die regionale Verwurzelung und sein Pragmatismus waren sicher ein Plus, sein Alter mit 60 Jahren eher ein Nachteil.