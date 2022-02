Karl Lauterbach bei „Anne Will“ : „Es ging immer um den Herbst“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Talk bei „Anne Will“ am 13.2.2022. Foto: NDR

Düsseldorf Gesundheitsminister Karl Lauterbach nimmt bei „Anne Will“ Stellung zur Impfpflicht – und wirbt mehrfach für konstruktive Vorschläge, etwa in Umsetzungsfragen. Einen Vorschlag liefert die Virologin Jana Schroeder.

Am Sonntagabend steht der Talk bei „Anne Will“ unter dem Motto „Impfpflicht auf der Kippe, Lockerungen umstritten – planlos in den Corona-Frühling?“.

Die Gäste:

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister

Markus Blume, CSU-Generalsekretär

Jana Schroeder, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie

Joachim Stamp (FDP), NRW-Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

Elke Keiner, Leiterin eines Pflegeheims in Sachsen

Darum ging’s:

Um die berufsbezogene und die allgemeine Impfpflicht.

Der Talkverlauf:

Zu Beginn lässt Moderatorin Anne Will Revue passieren, welche Diskussion der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mit der Ankündigung entfachte, das Gesetz zur berufsbezogenen Impfpflicht in seinem Bundesland nicht umzusetzen. Gesundheitsminister Lauterbach findet, in diesem Punkt habe Bayern zu Recht zurückgerudert. „Wenn man ein Gesetz nicht mehr will, dann muss ein anderes Gesetz kommen. Aber man kann nicht einfach sagen: Ich mache das nicht. Das ist Willkür“, sagt Lauterbach. Er verweist darauf, dass von den Bürgern seit Monaten verlangt werde, sich an Corona-Gesetze zu halten.

Die Diskussion darum, dass Gesetze auch für Ministerpräsidenten gelten, stellt CSU-Generalsekretär Markus Blume als Ablenkungsmanöver dar. Über seinen Parteigenossen Söder spricht er denn auch nicht, stattdessen kritisiert er eine mangelhafte Umsetzbarkeit des Gesetzes. Ihm sei etwa nicht klar, wie etwaige Kündigungen oder Lohnfortzahlungen geregelt seien oder welche Rolle die Versorgungssicherheit spiele. Der CSU-Politiker pocht darauf, dass die Idee einer berufsbezogenen Impfpflicht ursprünglich eng mit einer allgemeinen Impfpflicht verbunden gewesen sei und äußert nun eine politische These: „Ich glaube, Sie haben Sorge, dass Sie im Deutschen Bundestag für gar nicht mehr eine Mehrheit bekommen“, sagt Blume an die anwesenden Politiker gewandt.

Der FDP-Politiker Joachim Stamp deutet auf Löcher in Blumes Argumentation. Er könne sich jetzt kaum hinstellen und behaupten, die berufsbezogene Impfpflicht sei ein schlechtes Gesetz der Ampel. Stamp erinnert daran, dass sämtliche CSU-Mitglieder für eben dieses Gesetz gestimmt hätten. Und: Im Vorfeld seien Bundesländer mit einer schwächeren Impfquote vor Risiken in puncto Personalprobleme und Versorgung gewarnt worden. „Das ist damals beiseite gewischt worden“, sagt der nordrhein-westfälische Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration.

Unterdessen wehrt sich der Gesundheitsminister gegen die „Legende“, die Pflegekräfte müssten nun wegen einer fehlenden Mehrheit herhalten. „Genau aus solchen Unterstellungen entstehen Ressentiments“, sagt Lauterbach. Und: „Wir wollen eine allgemeine Impfpflicht.“ Dazu lägen bereits zwei Gesetzesentwürfe vor. Er gehe davon aus, dass diese in der kommenden Woche diskutiert würden und es eine Mehrheit für ein daraus entstehendes Gesetz gäbe. Unterdessen liege zur Umsetzung der berufsbezogenen Impfpflicht eine Vorgabe vor. „Die 23-seitige Handreichung mag Ihnen nicht genügen“, räumt Lauterbach ein. „Gerne nehme ich dann einen konstruktiven Vorschlag an.“

Einen solchen Vorschlag macht Jana Schroeder: „Klären Sie das doch intern.“ Die Virologin ist in einer Reihe von Krankenhäusern in Rheine für Krankenhaushygiene zuständig und stellt klar, dass eine Debatte über ein längst beschlossenes Gesetz nur Verwirrung stifte. Zwar stimmt sie zu, dass viele Vorgaben noch unklar seien. Aber sie vertraue darauf, dass dies entweder bis zum Stichtag geklärt sei oder eine Übergangsfrist eingesetzt werde.

Auch die sächsische Pflegeheimleiterin Elke Keiner ist der festen Überzeugung, dass die Verantwortlichen am Ort – etwa ihr Landkreis und das örtliche Gesundheitsamt – sich in dem Ermessensspielraum bewegen, den es von Anfang an gegeben habe. In ihrer Einrichtung seien 27 von 81 Beschäftigten „noch nicht geimpft“. 18 von ihnen warteten auf Informationen über den neuen Impfstoff Novavax. Auf diesem Hintergrund wehrt sich Keiner vehement gegen einen Konjunktiv: Es könnte Engpässe geben? Die Lage in der Pflege seit längst sehr angespannt.

CSU-Generalsekretär Blume erinnert daran, dass das Ziel der Corona-Maßnahmen immer war, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Nun äußert er die Sorge, der Beurteilungsmaßstab werde geändert. Zudem geht es ihm mit der allgemeinen Impfpflicht zu langsam voran.

Das pariert Lauterbach, indem er einen Antrag der CDU/CSU im Bundestag zitiert, „der eine Impfpflicht gar nicht vorsieht – erst im Herbst, vielleicht.“ Der SPD-Politiker will zudem mit einem Missverständnis aufräumen, welches Ziel die Impfpflicht verfolgt. „Sie dürfen es nicht so darstellen, als ob wir die allgemeine Impfpflicht wollten, um die Omikron-Welle zu bekämpfen“, sagt Lauterbach. „Es ging immer um den Herbst.“ Und obwohl er die Anzahl der Corona-Toten für relevant halte, gebe es keine Änderung beim Standard: Es zähle die Überlastung der Krankenhäuser. Im Gegenangriff wirft Lauterbach der Union die Taktik vor, bei der Impfpflicht im Bundestag nicht mitstimmen zu wollen, um der Ampel-Koalition zu schaden. „Das ist Parteipolitik zu Lasten der Bevölkerung.“

Das sieht Stamp ähnlich. „Gottseidank ist unser Ministerpräsident Hendrik Wüst da anders sortiert als die Bundes-CDU“, sagt der NRW-Minister. Ein Gesetzesvorhaben erst im Herbst anzupeilen, komme für die nächste Welle zu spät. „Dass man aus einem Oppositionsreflex in so einer schweren Krise hier auf parteipolitische Geländegewinne setzt, das finde ich nicht in Ordnung“, sagt Stamp.

Mit Blick auf den Herbst stellt die Virologin Schroeder klar: „Ohne Immunität wird es keine Normalität geben.“ Würde die Impfquote nicht deutlich erhöht, müssten im Herbst alle „pandemisch nachsitzen“ – im Grunde so wie jetzt. Das zu ändern und die Impflücke zu schließen, sei Aufgabe der Politik.

(peng)