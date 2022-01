Laumann bei „Lanz“ : „Ihr macht das so, weil ihr keine eigenständige Mehrheit in der Frage habt“

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (M.) und FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei „Markus Lanz“ am 12.01.2022. Foto: ZDF

Düsseldorf In der Frage einer allgemeinen Impfpflicht hat sich Olaf Scholz jüngst einigen Fragen stellen müssen. Das sorgt im Talk bei „Lanz“ auch ohne den Bundeskanzler für eine leidenschaftliche Diskussion.

In der Talkshow „Markus Lanz“ waren am Mittwochabend gleich zwei Gäste aus NRW eingeladen. Auf ihre Aussagen haben wir uns beim Zuschauen konzentriert.

Die Gäste:

Karl-Josef Laumann (CDU), NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete

Christina Berndt, Wissenschaftsjournalistin

Diana Zimmermann, Journalistin

Robin Alexander, Journalist

Darum ging’s:

Um das Gerangel um eine Impfpflicht.

Der Talkverlauf:

Nachdem die London-Korrespondentin Diana Zimmermann einen Überblick über die Lage in Irland und Großbritannien gegeben hat, berichtet der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann davon, was derzeit sein Hauptaugenmerk ist: die medizinische Versorgung in NRW sicherzustellen. „Man muss daran denken, dass es nicht nur um Covid-Erkrankte geht, sondern dass wir allen anderen erkrankten Menschen eine vernünftige medizinische Behandlung geben müssen.“ Laumann will Krankenhäuser in der Omikronwelle unter anderem dadurch entlasten, dass leichtere Fälle von niedergelassenen Ärzten behandelt werden. Deshalb setze er sich gerade dafür ein, Sprechzeiten zu erweitern, Arztpraxen zu gesonderten Infektionssprechstunden zu bewegen und Apotheker zu Lieferdiensten. Zudem hat Laumann bereits den kommenden Herbst und Winter im Blick: „Wir müssen den Sommer nutzen, um die Impfquote auch in NRW nach oben zu kriegen.“

Damit ist das das Stichwort gefallen, das zur Frage nach einer Impfpflicht führt. Die Düsseldorfer FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann bekennt sich zwar persönlich vehement zu einer Impfpflicht, räumt aber ein, dass es in ihrer Partei dazu andere Meinungen gibt. Sie fordert deshalb eine ausführliche Diskussion und stellt in Aussicht, dass mehrere Gruppenanträge im Bundestag gestellt werden könnten – etwa zu einer Einschränkung der Pflicht auf bestimmte Bevölkerungsgruppen. „Eine Debatte zu führen über eine Impfpflicht nur für Ältere hilft mir in NRW wenig“, merkt Laumann an. Der NRW-Gesundheitsminister gibt an, in seinem Bundesland seien die Über-60-Jährigen zu 90 Prozent zweimal geimpft.

Dass er eine Zahl nennt, kommt Moderator Markus Lanz gerade recht. Er lässt einen Einspieler von einer Pressekonferenz zeigen, in der Laumann fälschlicherweise sagte, 90 Prozent der Menschen in NRW-Altenheimen seien geboostert. Der CDU-Politiker beteuert, es hätte heißen müssen, dass 90 Prozent der Altenheime in NRW ein Impfangebot bekommen hätten, nicht dass dort alle Menschen geimpft worden seien. Für den Fehler habe er im Landtag die Verantwortung übernommen.

Dennoch driftet die Runde in einen langatmigen Streit über Kommunikationsfehler. Die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt kritisiert Laumann: „Sie müssten in diesen Dingen so viel sauberer kommunizieren, weil die Leute gerade beim Thema Impfen den Kanal ohnehin voll haben.“ Ein weiterer Einspieler zeigt FDP-Chef Christian Lindner, wie er sich im Wahlkampf als Kämpfer für die Rechte von Ungeimpften hervortut und dies mit einer haarsträubenden Behauptung begründet. Dazu sagt Berndt: „Man hat den Eindruck, dass in der FDP solche Wissenschaftsleugnung oder Unkenntnis von wissenschaftlichen Fakten sehr verbreitet ist.“

Dieser Teil der Debatte scheint dennoch eher von einem gepflegten Aneinandervorbeireden gekennzeichnet als von aufeinanderprallenden Ansichten. Leidenschaftlich wird dagegen vor allem der Journalist Robin Alexander bei der Rückkehr zur Frage der Impfpflicht. Als Strack-Zimmermann erneut auf Gruppenanträge verweist, bei denen sich „ein Farbenspiel abzeichnen“ werde, hakt Alexander ein: „Also Frau Strack-Zimmermann, ich finde, so geht es wirklich nicht.“ Seiner Ansicht nach könne man nicht mit dem Schwierigkeitsgrad einer Frage argumentieren, wenn eine Regierung sich um eine Vorgabe drückt. „Eine Regierung muss auch in schwierigen Fragen Führung zeigen“, sagt Alexander. Er verweist etwa auf die Entscheidung zum Kosovo-Einsatz in den 1990er Jahren, bei denen eine bislang pazifistische Grüne Partei mitregiert habe – und auch mitgestimmt. Zudem sei erst vor drei Jahren eine Impfpflicht eingeführt worden – für Masern.

Strack-Zimmermann hält dagegen: Bei der Masern-Impfpflicht sei es um eine Einzelimpfung gegangen, bei der Corona-Impfung hingegen gebe es Wiederholungen. Und zu Alexanders Verdruss empfindet sie weder den Kosovo-Einsatz noch die Einführung der Wehrpflicht als bedeutsam für die gesamte Bevölkerung. Die FDP-Politikerin beharrt darauf, dass die Wichtigkeit des Themas der Grund für die Zurückhaltung der Bundesregierung sei.

Dazu wirft Laumann allerdings eine andere These ins Feld: Die Koalition wähle den Weg über Gruppenanträge aus politischem Kalkül. „Das muss sich die FDP oder die Ampel jetzt schon von einem CDU-Mann anhören: Wir glauben, dass ihr das so macht, weil ihr keine eigenständige Mehrheit in der Frage habt.“ Laumann spricht sich klar für eine Impfpflicht aus und macht einen Vorschlag für Sanktionen: Auf Ungeimpfte sollte seiner Ansicht nach zunächst ein verpflichtendes Beratungsgespräch zukommen.

Doch Strack-Zimmermann unterstreicht erneut, wie wichtig Diskussionen über die Impfpflicht seien. Daraufhin kontert Alexander: „Ein Parlament diskutiert immer. Die Frage ist, ob sich die Regierung vor der Parlamentsdebatte totstellen darf.“ Eine Regierungsvorlage gehe ins Parlament, Abgeordnete könnten dann ja auch dagegen stimmen.

Schließlich versucht Lanz, das festgefahrene Gespräch von einer anderen Seite zu öffnen, indem er die FDP-Politikerin nach Gefühlen fragt. Die Rechnung geht auf. „Als Freie Demokratin über Pflichten zu sprechen – ja, das finde ich schwierig“, sagt Strack-Zimmermann.

(peng)