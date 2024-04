Alle sind „irgendwie drauf“ Der neue „Kampf der Realitystars“ beginnt

In diesem Jahr ist auch der Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, Ben Tewaag, dabei. „Dass ich hier zugesagt habe, muss ein schwacher Moment gewesen sein“, sagt er in Folge eins, in der er auch einräumt: „In erster Linie kennt man mich über meine Mutter.“ Und das habe ihn geprägt. „Das gesamte Thema Sohn von hat bei mir - gebe ich ehrlich zu - zu einer Rebellion geführt.“ Er spricht in der Show auch darüber, warum er heute keinen Alkohol mehr trinkt: „Weil ich in meinem Leben für Drei Alkohol getrunken habe - oder für Vier oder Fünf.“