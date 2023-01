Fotos Das sind die Teilnehmer bei Kampf der Realitystars 2023

Im Frühjahr 2023 kommt „Kampf der Realitystars“ mit der vierten Staffel zurück und bekannte Gesichter kämpfen in verschiedenen Challenges um den Titel „Realitystar 2022“. Wer sich diesmal an dem Traumstrand in Thailand einfinden darf, verraten wir hier.

Unter den 23 Kandidaten, die um die 50.000 Euro Siegprämie kämpfen, sind unter anderem dabei oben v.l.n.r.: Sarah Knappik, Daniel Schmidt, Daisy Dee, Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz sowie Mitte v.l.n.r.: Paul Janke, Antonia Hemmer, Ingrid Pavic, Uschi Hopf und unten Manni Ludolf.