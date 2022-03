Alle Infos zur RTL2-Sendung : „Kampf der Realitystars“ 2022 – Alle Infos zur dritten Staffel

Die dritte Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ startet bald. Moderiert wird die Sendung erneut von Cathy Hummels. Wir geben alle Infos zu den Sendeterminen und Kandidaten.

Bei der TV-Show „Kampf der Realitystars 2022“ kämpfen 21 mehr oder weniger bekannte Promis und ein Wildcard-Gewinner in verschiedenen Spielen und Challenges um ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Kampf der Realitystars 2022: Wo ist der Drehort der Show?

Auch in diesem Jahr wird „Kampf der Realitystars“ in Thailand gedreht. Die Kandidaten sind dort in der bereits bekannten „Sala“ untergebracht.