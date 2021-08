Alle Infos zur RTL2-Sendung : „Kampf der Realitystars“ 2021 – Alle Infos zur zweiten Staffel

Die zweite Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ ist gestartet. Moderiert wird die Sendung von Cathy Hummels, der Ehefrau von Fußballer Mats Hummels. Wir geben alle Infos zu den Sendeterminen und Kandidaten.

Kampf der Realitystars 2021: Wo ist der Drehort der Show?

Auch in diesem Jahr wurde „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ in Thailand gedreht. Die Kandidaten sind dort in der bereits bekannten „Sala“ untergebracht.