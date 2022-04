Investorin bei „Höhle der Löwen“ : Das müssen Sie über Judith Williams wissen

Düsseldorf Seit Tag eins ist Judith Williams als Investorin bei „Die Höhle der Löwen“ dabei - so auch in diesem Jahr. Wir stellen Ihnen die DHDL-Investorin genauer vor.

Wer ist Judith Williams?

Judith Alexis Stecher-Williams, die am 18. September 1971 in München-Perlach geboren wurde, ist eine in Deutschland geborene US-Amerikanerin. Bereits im Alter von vier Jahren stand sie das erste Mal mit ihrem Vater, dem Opernsänger Daniel Lewis Williams, auf der Bühne.

Die DHDL-Investorin studierte in Köln klassischen Gesang und Ballett an der Londoner Royal Academy of Music. In den 1990ern brilliert sie als Sopranistin auf der Bühne und konnte einige große Rollen ergattern.