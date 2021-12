In Jubiläumsfolge : „Großstadtrevier“ thematisiert Rassismus bei der Polizei

Hamburg In wenigen Tagen feiert das „Großstadtrevier“ Jubiläum: Die ARD-Vorabendserie aus Hamburg läuft jetzt seit 35 Jahren im deutschen Fernsehen. Für die Jubiläumsstaffel hat das Team ein heißes Eisen als Thema einer Episode angefasst - das längst überfällig war.

Schauspieler Patrick Abozen ist froh darüber, dass die Vorabendserie dieses Thema aufgegriffen hat. Es sei zwar ein heißes Eisen, aber durchaus auch an der Zeit dafür, sagte der 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Mein erster Gedanke war: „Oh, können wir so ein ernsthaftes Thema und so schwieriges, kompliziertes Thema wirklich in 45 Minuten erzählen?“ Ich bin dankbar, dass es zum Thema wird, weil es so notwendig ist.“ Er hoffe, dass so auch das Bewusstsein dafür geschärft wird. „Dass die Leute am Schluss begreifen, dass es wirklich egal ist, wo jemand herkommt und dass man den Menschen betrachtet.“