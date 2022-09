Der erste „Tatort“ mit den Kommissaren Ballauf und Schenk lief am 5. Oktober 1997 und hieß passenderweise „Willkommen in Köln“. Ballauf war zuvor bei der amerikanischen Drogenbehörde DEA und hatte einen Einsatz verhauen. Ein Kollege ebnete ihm für einen Neuanfang den Weg an den Rhein. Die Wiederholung von „Willkommen in Köln“ und zwei weitere Folgen laufen am Dienstag, den 4. Oktober 2022, ab 20.15 Uhr im WDR Fernsehen.