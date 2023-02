Fußball-Profi spielt Fitness-Trainer Joshua Kimmich hat Gastrolle im „Tatort“

Fußball-Profi und Nationalspieler Joshua Kimmich (27) hat in gut fünf Wochen im Münchner „Tatort“ einen Gastauftritt. Im ARD-Sonntagskrimi „Hackl“ (angekündigt für den 12. März) wird der FC-Bayern-Star als Fitness-Trainer in einem 24/7-Studio kurz befragt. Kimmich hatte insgesamt einen Drehtag, wie der Bayerische Rundfunk (BR) der dpa mitteilte. Der Krimi wurde vom 20. April bis 20. Mai 2022 gedreht. „Wir haben uns extrem über das generelle Interesse von Joshua Kimmich an den „Tatort“-Produktionen gefreut und waren froh, ihm eine kleine, aber feine Rolle anbieten zu können“, sagte BR-„Tatort“-Redakteur Cornelius Conrad.