Sendezeit bei ProSieben gewonnen : Joko und Klaas übernehmen am Mittwochabend das Programm

Berlin 15 Minuten Fernsehen und niemand weiß vorher, was passiert: Am Mittwoch räumt ProSieben seine beste Sendezeit für Joko und Klaas ab und distanziert sich vorab schon einmal für das Gezeigte.

In „Joko & Klaas LIVE“ dürfen die beiden tun und lassen, was sie wollen. Den Inhalt bestimmen sie völlig frei, niemand weiß, was geschieht. ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten. Deshalb wird die 15-minütige Live-Sendung aus Berlin nur ein einziges Mal und ausschließlich live auf ProSieben und auf Joyn zu sehen sein. Zuletzt war eine Sondersendung der beiden Entertainer wegen der Bluttat von Halle an der Saale abgesagt worden.